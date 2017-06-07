Android O İlk Ne Zaman, Hangi Telefona Gelecek?

Android sisteminin en yeni sürümü olacak Android 8 yani 'O'nun ilk hangi cihaza ve ne zaman geleceği açıklandı.

Android telefonların en güncel sürümü olacak 8'in ne zaman ve ilk hangi telefona geleceği konusunda şüphe vardı. Fakat geçtiğimiz günlerde AndroidPlolice'den David Ruddock'un attığı twitte de göreceğiniz üzere Android O, ilk olarak Google Pixel'e gelecek.

Güncellemenin Ağustos ayında, geçen yıl Nexus'lara gelen 7 (Nougat) güncellemesinden bir süre daha önce gelmesi bekleniyor.

Samsung, LG, Sony gibi markaları beklerken, böyle bir haberin Google Pixel'den gelmesi bizi şaşırttı. Ayriyeten, ilk deneyimin de Pixel'de olması, kullanıcılarını etkileyecektir.

Tabi ki Ruddoc'un belirttiği bu tarih daima değişebilir. Bu yüzden kesin tarihi bilemiyoruz, Google'dan yakın bir zamanda açıklama gelecektir. O sayede öğrenebiliriz.

HMD, Nokia 6 ve diğer Nokia telefonlarının Android O güncellemesini alacaklarını zaten doğrulamıştı. OnePlus 3 ve 3T de ayrıca Android'in en yeni sürümünü alacak.