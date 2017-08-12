Android O'nun Adı Güneş Tutulması Gününde Açıklanacak!

Google'ın yeni Android versiyonu olacak olan Android O'nun adının 21 Ağustos'ta açıklanacağı ortaya çıktı.

Google’ın 2017 yılı sonunda tanıtacağı yeni Android işletim sistemi kod adıyla Android O, 21 Ağustos’ta resmi olarak açıklanacak.

Android Police’den David Ruddock’un kaynağını doğrulayamadığı bir yerden edindiği bilgiye göre Android O, Güneş tutulması gününde tanıtılacak.

Tweetlerinden gördüğümüz üzere yeni versiyonun adını bilen ancak işin heyecanını kaçırmak istemeyen Ruddock, California merkezli Google’ın etkinlikle ilgili olarak farklı bir şeyler deneyeceğini de bizlerle paylaşıyor.

Amerka’da en son geçen yüzyılda gözlemlenen tam güneş tutulması olayı sırasında böyle bir etkinlik planlayan Google, şüphesiz yeni ve heyecan verici bir şeyleri bunun arkasına saklıyor. Güneş tutulmasıyla yeni versiyon arasında bir bağ kurmaya çalıştığımızda aklımıza gelen şey ise oldukça açık. İşte düşündüğümüz tanıtım görseli: