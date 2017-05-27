Android O’nun 'Bildirim Noktaları'nı Deneyimleyin!

Bir kaç ay içerisinde gelecek Android O, Google’ın bu zamana kadar çıkardığı en iyi işlerden birisi. Mobil işletim sisteminde beklenenden daha iddialı özellikleri Nova Launcher’ın bu uzantısıyla kullanmanız mümkün.

Bildirim konusunda alışkanlıklarımızı değiştirecek Android O, uygulama ikonlarının üzerinden, o uygulamayla ilgili bütün bildirimlerimize göz atmamızı sağlayacak. Daha akıcı bir kullanış sunan özelliğin Nova Launcher’ın 5.2 sürümüne uyumlu olan eklentisi yayımlandı.

Bu hafta, Nova Launcher 5.2'nin ilk beta sürümü Googe Play üzerinden kullanıcılara sunulmuştu. Bazı küçük düzeltmeler ve performans iyileştirmeleri ile birlikte, söz konusu özellik başlatıcıya, özelleştirilebilir bildirim noktalarını da ekliyor. Bildirimlerin, uygulama simgesinin neresinde görüneceğine ve ne kadar büyük olacağına kendiniz karar verebiliyorsunuz.



Yeni bildirim sistemi Google I/O 2017 kapsamında tanıtılmıştı.

Android O'da tam onlamıyla kavuşamcağımız bildirim noktolarını kullanmak için şu an iki seçeneğiniz var: İşletim sisteminin geliştirici sürümünü edinmek ya da Nova Launcher’ın yeni sürümünü indimek. Birinci seçeneği, eğer bir uygulama geliştiricisi değilseniz önermiyoruz. Nova Launcher’ın yeni sürümünü indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli olacaktır. Gelen ilk güncellemeyle bildirim noktalarına kavuşacaksınız.