Resim İçinde Resim Özelliği Chrome Tarafından Destekleniyor

Android O'nun yeni resim içinde resim özelliğiyle, Android'de diğer uygulamaların üzerinde yeni bir uygulama veya görüntü çalışabilecek. Bu yönden ilk adımı Chrome atarak, bu özelliği desteklemeye başladı.

Android O'nun en yeni özelliklerinden birisi de resim içinde resim özelliği. Bu özellik sayesinde, tıpkı iPad'de olduğu gibi, Android kullanıcıları da diğer uygulamaların üzerinde yeni bir uygulama veya görüntü çalıştırabilecek ve kayan hareketli bir pencereye sahip olacak.

Android O'nun henüz beta olması nedeniyle bu özelliği destekleyecek herhangi bir özel uygulaması bulunmuyor. Youtube ve VLC gibi popüler uygulamalar ancak bu özelliği kullanıyor. Artık desteklenen uygulamalara Google Chrome da ekleniyor. Şimdi Google Chrome, resim içinde resim özelliğini destekliyor.

Resim içinde resim özellğini Chrome'da kullanabilmek için ise söz konusu videoyu yalnızca tarayıcıda başlatmanız ve ardından son uygulamalar düğmesine iki kız tıklamanız yeterli olacak. Yani video, ekranın bir köşesinde, küçük bir pencerede oynamaya devam edecek..

Bu özelliğin henüz sadece Chrome'un geliştirici sürümünde olduğunu ve sadece geliştiriclere açık olduğunu da belirtelim. Chrome'un bu özelliği destekleyeceği doğrulandı ve kısa süre içinde karşımızda olacaktır.