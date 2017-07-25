Android O'nun Son Sürümüyle Birkaç Özellik Ortaya Çıktı

Android O'nun yeni çıkan geliştirici sürümüyle bir birinden 'kritik' özellikler gün yüzüne çıktı.

Android O geliştirici sürümü 4 (GS4) çıktı, bu da Android O'da gelmesi planlanan özelliklerin bir kısmının daha ortaya çıkması anlamına geliyor. Şu an için en göze batan değişiklikler; kilit ekranı ve bildirim menüsü.

Kilit ekranındaki saat, GS4 ile birlikte biraz daha küçülmüş. Ayrıca tarihi gösteren yazılar da yalnızca baş harfleri büyük olacak şekilde değiştirilmiş. Yukarıda bulunan 'simkart yok-servis yok' yazısı 'simkart yok-yalnızca acil çağrılar' olarak değiştirilmiş.

Kilit ekranındaki 'simkart yok' yazısı bildirim menüsünde de aynı farkla değiştirilmiş. Ayrıca tarihi gösteren yazının fontu daha geniş bir fontla değiştirilmiş. Şarj yüzdesi ise daha kalın olarak görünüyor.

Açıkçası bu değişikliklerin ne kadar önemli olduğu ve daha iyi olup-olmadığı sabaha kadar tartışılabilir. Ancak Google yine Google'lığını yapacak gibi duruyor.