Android O, beraberinde getireceği iyileştirmeler ve yeni özelliklerle şu ana kadarki en kullanışlı Android sürümü olacak.

Android O daha canlı renkler, daha basit ikonlar ve daha akıcı bir arayüzle şu ana kadarki en kullanıcı dostu Android sürümü olmaya aday. Henüz Android 8.0'a hangi tatlının adının veriliceğini bilmesek de 4. beta sürümünden sonra nasıl bir işletim sistemine sahip olacağımızı biliyoruz. İşte Android O'yu kullanıcı dostu yapan özellikler.

1- Hem büyük hem de küçük bildirimler

Evimde sakin sakin otururken 'bölgenizde trafik sıkışık görünüyor' diye bildirim alıyorum ve bu bildirim menüsünde önemli bir yer işgal ediyor. Android O ile birlikte önemsiz diyebileceğimiz bildirimler küçük gözükecekken, müzik çalar gibi sürekli kontrol edebileceğimiz bölümler daha büyük olacak.

2- Ses seviyesini öğren

Derste, toplantıda, kütüphanede telefonunuzu sessize almaya çalışırken yanlışlıkla sesi sonuna kadar açabilirsiniz ya da telefonunuz çaldığında zor durumda kalabilirsiniz. Android O ile birlikte güç tuşuna basılı tutarak sesi sonuna kadar açtığınızda bir uyarı alacaksınız.

3- Bildirim menüsünün rengi

Güneşli günlerde telefon kullanmak oldukça zordur. Bütün üreticiler parlaklık değerleriyle övünseler de gün içinde övünülecek bir şey pek görmeyiz. Android O'nun bildirim menüsü, beyaz-gri arka plan üzerine siyah ikonlarıyla yüksek konsantrast sağlıyor. Böylece güneş altında dahi parlaklık sorununuz olmuyor.

4- Daha bilgilendirici

Android O'nun en güzel yanlarından biri de, arkaplanda yürütülen işleri rahatça görebilmenizdir. Gün boyunca ne kadar şarj kullandım, ne kadar depolama alanı kullandım, tam olarak ne kadar şarjım kaldı, hangi uygulama ne kadar şarj yedi gibi faydalı bilgileri, bildirim çubuğundan ayarlara tıklayarak kolayca öğrenebiliyorsunuz. Android O, iç içe geçmiş onlarca kategori ile uğraştırmayan daha kolay bir arayüz sunuyor.