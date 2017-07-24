Android O ve Android Nougat Karşılaştırması!

Android O yaklaşık 1 ay sonra kullanılmaya başlayacak. Yeni işletim sisteminin hemen öncesinde eski ile yeniyi kıyasladık.

Google’ın yeni işletim sisteminin çıkış tarihi iyice yaklaştı. Henüz ismini bile bilmediğimiz Android O, yaklaşık 1 ay sonra Google Pixel ve Nexus cihazlarında kullanılmaya başlayacak. Artık son rötuşların yapıldığı Android 8’le bir önceki işletim sistemi olan Android Nougat’ı kıyaslayan PhoneArena, yeni işletim sistemini merak eden kullanıcıların, Android O’yu eski işletim sistemi ile kıyaslayabilmesine olanak tanıyor.

Görsellere bakarak Google’ın tasarım açısından Android Nougat’a sadık kaldığını, özellikle arayüz ekranında birkaç ufak özellik ve ikonlar dışında bir farklılığının olmadığını söyleyebiliriz.

İşletim sistemlerini karşılaştırmalı olarak gördüğümüzde, Android O’nun ayarlar sekmesinin daha detaylı olduğunu fark edeceksiniz.(Android O solda, Android N sağda yer alıyor) Örneğin, batarya kısmında kullanıcıya yapabileceği daha fazla etkileşim veren Android O, batarya kullanımı düşürmek gibi önemli özellikleri bu ekranda tutuyor.

PhoneArena’nın hazırlamış olduğu görsellere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Sizce, Android O’nun görünüşünde Android Nougat’ı bıraktıracak kadar önemli bir özellik var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.