Android O’nun Dikkat Çeken 8 Muhteşem Özelliği!

Aylar süren bekleyiş ve uzun süreden beri üzerinde çalışılan birçok yenilikle Google’ın mobil işletim sistemi Android O gelmek üzere. Biz de sizler için yeni işletim sisteminde ilk kez karşılaşacağınız en dikkat çekici 8 özelliği derledik.

Google, mobil işletim sistemi Android’i nasıl pazarlayacağını çok iyi biliyor. Şu an dünya üzerinde kullanılan akıllı telefonların büyük çoğunluğu Android’in farklı sürümleriyle çalışıyor. Firma, kullanıcı deneyimini arşa çıkardığı Android 8.0 veya Android O için Ağustos ayının ortalarını işaret ediyor.

Hal böyle olunca yeni Android’in bize neler sunacağını merak eder olduk. İşte en dikkat çekici özellikleriyle mobil cihazın tanımını değiştirmeye başalayan Android O:

1. Pil ömrünü uzatan arka plan kısıtlamaları:

Arka planda daha az uygulama, daha uzun süreli kullanımlara olanak tanır ve kullanıcı deneyimini arttırır. Yeni işletim sistemiyle arka planda çalışan uygulamaların sayısı önemli ölçüde azalıyor ve konum güncellemeleri gibi görünmeyen servisler kısıtlanıyor.

2. Çok şükür dedirten “resim içinde resim” modu:

Akıllı telefonlarımız, gün geçtikçe birer medya merkezi haline geldi. Resim içinde resim modu ise sevdiğiniz bir filmi izlerken başka bir uygulamaya göz atmanıza olanak tanıyacak. Haliyle büyük ekranlı kullanıcılar ve tablet sahipleri sevinebilirler.

3. Akıcı arayüz:

Google’ın Pixel cihazlarında denediği arayüzü daha önce gördüyseniz, hemen hemen aynısını yeni işletim sistemiyle getireceğini söyleyelim. Daha temiz, daha sade ve daha kullanışı bir arayüz alışması zor olsa da, mobil dünyanın geleceği için gayet idealdir.

4. Bildirimleri filtreleme veya erteleme:

Bildirimler gruplanacaklar: Uyarılar, Genel Mesajlar, Ekran Görüntüleri, Depolama Alanı ve benzeri kategoriler altında bulunacaklar. Kullanıcılar bu bildirim gruplarını istedikleri gibi açıp kapatabilecekler Bunun dışında seçilen uygulamanın bildirimleri ertelenebilir olacak.

5. Bluetooth ile Hi-Fi ses dönemi başlıyor:

Google, Bluetooth üzerinden ses akışının kalitesini artırmak için Sony ile birlikte çalışıyor. Sony'nin Android O'daki LDAC uygulaması sayesinde hayaller gerçeğe dönüşüyor. Kablosuz müzik deneyimi arşa çıkacak.

6. Bildirim rozetleri:

Ana ekranda ve menüde okumadığınız bildirime sahip olan her uygulama için simgelerinin üzerine şık rozetler gelecek. Bu daha önceki Android sürümlerinde de vardı, fakat 3D touch özelliği ile birlikte her cihazda start olarak senkronize edilmiş değildi.

7. Uyarlanabilir simgeler:

Android O ile Uyarlanabilir Simgeler cebimize giriş yapıyor. Kullanıcılar, gözlerine en güzel gözüken ikon çeşidini kolayca seçebilecekler: Kırpılmış, yuvarlanmış, keskinleştirilmiş… Artık gerisi size kalmış. Geliştiriciler ise uygulamaları için farklı ikonlar tasarlamak zorundalar.

8. Akıllı metin seçimi:

2000’lerin başından beri kullandığımız kopyala/ yapıştır kısa yolları tarih oluyor. Android O’nun yeni özelliği bize daha fazla seçenek sunuyor. Örneğin bir adres seçtiğiniz an Haritalar, bir telefon seçtiğiniz an Arama uygulamaları açılacak.

Google’ın harikalar yarattığı Android O hakkında elimize ulaşan tüm detayları size sunmaya devam edeceğiz. Takipte kalın. :)