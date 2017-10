HTC U11 Life'ın Tüm Özellikleri Sızdırıldı!

HTC'nin stok Android deneyimine tüm kullanıcıların erişebilmesi için çıkaracağı yeni U11 Life'ın tüm özellikleri sızdırıldı.

Google, Android One platformu ile başlarda gelişmiş ülkelerde üst düzey Pixel cihazlar yerine bütçe dostu akıllı telefonlar ile stok Android deneyimini kullanıcılara sunmayı hedefliyordu. Fakat Google’ın tahmin etmediği bir şekilde Android One platformunun popülaritesi arttı ve kullanıcılar daha fazla Android One programına üye akıllı telefon görmek istediler. HTC, U11 Life ile yeni ve güçlü bir Android One akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor.

Aslına bakarsanız HTC, 2 Kasım’da düzenleyeceği tanıtım etkinliğinde yeni amiral gemisi U11 Plus’ı kullanıcıların beğenisine sunacak. HTC U11 Life’ın ise bu etkinliğin bir parçası olması bekleniyor. Cihazın Android One platformuna üye olacağı için zayıf özelliklere sahip olabileceğini düşünebilirsiniz, fakat kesinlikle öyle değil.

HTC U11 Life Özellikler:

İşlemci: Snapdragon 630

RAM: 3GB

Depolama: 32GB+MikroSD

Ekran: 5.2 inç 16:9 IPS LCD

Arka Kamera: 16MP f/2.0 diyafram, HDR ve 4K video kaydı

Ön Kamera: 16MP f/2.0

Batarya: 2,600mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Cihaz ayrıca IP67 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıda olacak. Parlak siyah, safir mavisi ve buz beyazı olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak HTC U11 Life’ın fiyatının 399 dolar (yaklaşık 1499 TL) olması bekleniyor.