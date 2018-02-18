Oreo 8.0 için WhatsApp v2.18.18 Beta Sürümü Yayınlandı

WhatsApp v2.18.18 beta sürümü beraberinde bildirim seslerinin özelleştirilmesine olanak tanıyan bir arayüz getirdi.

WhatsApp, uygulama içerisindeki her bildirimi ayrı olarak özelleştirebileceğiniz “Message Notifications(Bildirim Sesleri)” adlı yeni bir özellik ekledi ve Android Oreo 8.0 için çıkarttığı beta sürümü olan v2.18.18’de kullanıma sundu.

WhatsApp Bildirim Sesleri özelliği şimdilik mesaj, sohbet geçmişi yedekleme, kritik uygulama uyarıları, hata bildirimleri, medya oynatma, medya gönderme olmak üzere birçok özelleştirme seçeneği sunuyor. Bildirim Sesleri sekmesinden bu ayarların her birini ayrı ayrı kontrol edebilir ve istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Bir bildirimi devre dışı bırakmak veya sesini değiştirmek için tek yapmanız gereken üzerine basılı tutmak. Ardından açılan menü istediğiniz seçimleri yapmanıza olanak tanıyacak.

Son WhatsApp güncellemesinin bir diğer önemli yeniliği ise sesli arama sırasında isterseniz çağrıyı sonlandırmadan görüntülüye geçiş yapabileceksiniz. Görüşme sırasında kamera simgesine tıkladığınızda karşı taraf gelen bildirimi kabul ederse, konuşmaya görüntülü olarak devam edebilirsiniz. Eğer Android Oreo 8.0 sürümünü barındıran bir telefon sahibi ve WhatsApp beta test kullanıcısıysanız V2.18.18 sürümünü PlayStore üzerinden indirebilirsiniz. Ancak WhatsApp beta test kullanıcısı değilseniz buradaki linkten indirdikten sonra manuel ayar yaparak güncel beta sürümüne sahip olabilirsiniz.