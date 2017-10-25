Android Oreo 8.1'in Geliştirici Önizlemesi Yayınlandı!

Android Oreo'nun alacağı yeni güncelleme olan 8.1 sürümü, Android Beta Programı üyeleri için yayınlandı!

Android Beta Programı'na üyeyseniz ve programa uygun bir cihaza sahipseniz Android Oreo 8.1'İn geliştirici önizlemesini bugünden itibaren kullanmaya başlayabilirsiniz. Bir süredir özellikle de cihazları kullanıcılara test ettirme amaçlı devam eden program, şimdilik sadece Google cihazlarını kapsıyor. Bu yüzden Oreo 8.1'i sadece belirli cihazlarda kullanabileceksiniz.

8.1 Geliştirici önizleme sürümüne sadece Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel C, Pixel, Pixel XL, Pixel 2, ve Pixel 2 XL cihazlarından birine sahipseniz ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca buradaki bağlantıdan Android Beta Programı'na da katılmanız gerekiyor. Daha sonra yapmanız gereken aslında otomatik güncellemeyi başlatmak veya buradaki bağlantı üzerinden cihazınıza uygun güncelleme dosyasını indirmek.

Yine de eğer bir yazılım geliştiricisi değilseniz, bu geliştirici önizlemesini indirmenizi tavsiye etmiyoruz (ki ihtiyacınız da olmayacak). Çünkü her ne kadar bir takım yeni özelliklerle gelecek olsa da, bu bir geliştirici sürümü olduğundan muhtemelen bir sürü hatayla gelecektir. Yine de 8.1 güncellemesinin yolda olduğunu bilmekte sevindirici. Özellikle de Oreo'nun ilk sürümüyle ilgili yaşanan onca sorundan sonra.