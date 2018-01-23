Android 8.1 Artık, Wi-Fi Ağlarının Hızlarını Gösteriyor!

Google’ın mobil işletim sistemi Android’in son sürümü 8.1 Oreo, yepyeni özelliklerle zenginleşemeye devam ediyor. Bu sürüme sahip cihazlar artık Wi-Fi ağlarına bağlanmadan genel liste üzerinden ne kadar hızlı olduklarını görebilecekler.

Mobil çağın en büyük gerekliliklerinden olan internet bağlantısı teknolojileri gelişmeye devam ediyor. Çok yakında 5G bağlantı teknolojisine geçiş yapacağız ve amiral gemisi cep telefonlarımız, doğrudan servis sağlayıcımızdan aldığımız internet hizmeti konusunda gerçekten tatmin edici hızlar sunacaklar.

Cep telefonlarında internet kullanımının daha ekonomik yüzü olan kablosuz ağlar, faturalarımızın şişmesini engelleyen yegane seçenekler. Eğer halka açık bir alanda bulunuyorsak, Wi-Fi bağlantısı noktalarına bakmayı alışkanlık haline getirmiş olabiliriz. Özellikle işlek alanlarda karşımıza çıkan ağların hangisinin daha hızlı olduğunu bağlanmadan anlamak da oldukça zor. Bunun için sadece ağ adının yanında bir sinyal gücü göstergesi görüyoruz.

Eğer Android 8.1 Oreo ile çalışan bir cihazınız varsa, artık sinyal durumu sembolünden daha fazlasını göreceksiniz:

Halka açık Wi-Fi puanlandırılabilir. #AndroidOreo 8.1 ile ilk kez bağlanmadan önce ağ hızınızı görmenizi sağlıyor.

Sinyal gücü sembolleri ile birlikte genel kablosuz ağların hızını gördüğünüz yeni etiketler ise hemen aşağıdaki gibi gruplandırılıyor.

Yavaş: Telefon görüşmeleri yapabilir, metin mesajları gönderip, alabilirsiniz. (0-1Mb/sn)

Telefon görüşmeleri yapabilir, metin mesajları gönderip, alabilirsiniz. (0-1Mb/sn) Orta: Web sayfalarını okuyabilir, sosyal medya kullanabilir ve müzik dinleyebilirsiniz (1-5 Mb/sn)

Web sayfalarını okuyabilir, sosyal medya kullanabilir ve müzik dinleyebilirsiniz (1-5 Mb/sn) Hızlı: Çoğu videoyu akış bozulmadan izlersiniz (5-20 Mb/sn)

Çoğu videoyu akış bozulmadan izlersiniz (5-20 Mb/sn) Çok Hızlı: Çok yüksek kaliteli videoları akışı bozmadan izleyebilirsiniz. (20 Mbps +)

Eğer bu özelliği kullanmak istemiyorsanız, Ayarlar, Ağ ve İnternet, Wi-Fi, Wi-Fi Tercihleri, Gelişimiş, Ağ değerlendirme sunucusu, Hiçbiri seçeneklerini sırasıyla takip edebilirsiniz.