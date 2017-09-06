Android Oreo, Çok Fazla Mobil Veri Tüketiyor!

Wi-Fi üzerinden internete bağlı olsanız bile arkaplanda mobil veri tüketmeye devam eden Android Oreo bazı kullanıcıları üzebilir.

Google cephesinden gelen yeni Android güncellemeleri tamamen hatasız olmayabilir. Android kullanıcılarının merakla beklediği Oreo güncellemesi ile birlikte oluşan hatalar kullanıcıları üzecek gibi görünüyor. Herhangi bir kablosuz ağa bağlıyken telefonun mobil veriyi kullanmaması gerekir ancak Oreo güncellemesi ile birlikte oluşan hatadan kaynaklı olarak mobil veriyi kullanabiliyor. Wi-Fi açık olsa dahi arka planda mobil veri kullanılmasına sebep olan bu sorun bir çok kişinin internet paketini tehdit ediyor.



Elde edilen bilgilere göre Google'ın sunduğu Android Oreo'nun bitiş sürümünde unuttuğu bir detaydan dolayı kaynaklanan sorun, daha öncesinde yayınlanan beta sürümlerinde yoktu, ancak Android Oreo'nun final sürümünde ise Google'ın yaptığı küçük hata yüzünden bu sorun ortaya çıktı. Yaşanan sorunu, Google'ın destek ekibine bildiren bir kullanıcı Google'ın sorunun farkında olduğunun ve yakın zamanda bir düzeltme geleceğinin geri bildirimini almış.

Android Oreo sadece belirli cihazlara ulaştı, yani bu hatadan dolayı çok fazla kişi maduriyet yaşamadı. Eğer yine de bu durum ile karşılaştıysanız ve geçici bir çözüm arıyorsanız. Telefonunuzun özellikler kısmından "Mobil veri her zaman aktif" özelliğini devre dışı yaparak, Google sorunu kaldırana kadar geçici bir çözüm yolu üretebilirsiniz.