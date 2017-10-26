Android Oreo’lu Telefonunuzu Canlı Yapacak Uygulama

Pixel 2 ve Pixel 2 XL'da doğal olmak adına adeta mahvedilen ekran renk ayarlarını Oreo Colorizer isimli küçük uygulama biraz olsun düzeltebiliyor. Uygulama tüm Android Oreo'lu cihazlarda kullanılabilir.

Bir süre önce Pixel 2 ve Pixel 2 XL cihazlarının ekranındaki yanıltıcı renklerden bahsetmiştik. Telefonun en kötü yanı olarak gösterilen bu ekran sorunu, uygulamalar tarafından düzeltilmeye çalışılıyor. Oreo Colorizer isimli yeni bir uygulama, ekranın daha canlı renkler üretmesini sağlamak için yayınlandı. Şu anda DCI-P3 renk aralığında renkleri türetebilen ekranlar, buna rağmen sRGB renkleri de gösterebiliyor.

Telefonları deneyimleyen pek çok kişinin renk düzeninden şikayetçi olması, hem Google hem de üçüncü parti yazılımcıların bir şeyler üretmesine yol açtı. Yakın zamanda Google’dan konuyla ilgili hamleler gelecektir, ancak o sürece kadar Oreo Colorizer ile daha canlı renklere ulaşabilirsiniz. Uygulama yalnızca Pixel cihazların için değil, Android 8 desteği olan tüm cihazları kapsıyor.

Uygulamada iki ayrı mod var: Standart ve performans modu. Standart mod genel kullanımda daha etkili olmasına rağmen oyun oynarken veya video izlerken istenilen performansı gösteremeyebilir. Bu durumlarda Performans modundan yardım alabilirsiniz.

Oreo Colizer Play Store’da mevcut değil, bu yüzden APKMirror’dan APK’yı indirmelisiniz. Bunu daha önce yapmadıysanız APK dosyasını indirdikten sonra karşınıza çıkan “bilinmeyen kaynaklardan indirmeye izin ver” seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Bu tarz APK dosyalarının her zaman bir risk taşıdığını da hatırlatalım.