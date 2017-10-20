Android Oreo'da Fark Edilmeyen 5 Muhteşem Özellik!

Google’ın mobil işletim sistemi Android, 8. sürümü Oreo ile gücüne güç kattı. Onlarca yeni özellikle gelen Oreo’da çoğu kişinin gözden kaçırdığı değişikler ve özellikler var.

Android Oreo, tıpkı önceki yıllarda çıkan sürümlerin ilk zamanlarında olduğu gibi şu an çok az sayıda kullanılıyor olabilir. Ancak üreticiler, güncellemelerle yakın zamanda işletim sistemini kullanan cihaz sayısını arttıracaklar.

Oreo ile birlikte gelen bir dizi özellik ve değişimin yanı sıra Google, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı birçok yeteneği Android’e kazandırmış bulunuyor. Aynı zamanda, kullanıcıların alışmakta bir müddet zorlanacağını düşündüğümüz değişimler de mevcut.

İşte Oreo’ya daha hakim olmanızı sağlayacak, gözden geçen 5 özellik ve değişim:

1. Uygulama Simgelerini Özelleştirin:

Google, Oreo’daki uygulama simgelerinin göze daha hoş gelmesini sağlamak için kişiye özel denilebilecek bir sistem getirdi. Uygulamaların simgelerini toplamda 5 farklı şekilde görüntülemek mümkün. Bunun için geliştiricinizin, her bir uyarlama adına simge tasarlamış olması gerektiğini belirtelim.

Ana ekranda boş bir alana basılı tutun, ayarları açın ve Simge Şeklini Değiştir butonuna dokunun.

2. Bellek Ayarı Nerede?

Google, Android Oreo ile çeşitli ayarların yerini düzenledi. Bunun arkasındaki en belirgin sebep, şirketin işletim sisteminin sadece meraklılara özel hale getirmeye çalışmasıdır. Bu nedenle Google, Bellek Ayarları seçeneğini ana listeden de kaldırdı ve Geliştirici Seçenekleri sekmesine taşıdı. Merak etmeyin, ulaşmak için geliştirici olmanıza gerek yok.

Eğer ayarlar listesinde Geliştirici Seçenekleri’ni göremiyorsanız, listenin en altında bulunan Telefon Hakkında sekmesine girip Derleme Numarası satırına birkaç kez hızlıca dokunun. Ayarlar menüsüne döndüğünüzde Geliştirici Seçenekleri sekmesini göreceksiniz.

3. ARCore ile Arttırılmış Gerçekliği Deneyimleyin:

Google'ın yeni Artırılmış Gerçeklik platformunu (ARCore) denemek için sabırsızlarıyor musunuz? Buraya tıklayarak ARCore ana uygulamasının .apk sürümünü indirin ve cihazınıza kurun. Bu uygulama şu an son kullanıcıya değil, geliştiricilere sunulduğu için biraz sorunlu çalışabilir ama denemenin zararı yok.

Uygulamayı kurduktan sonra Play Store üzerinden arttırılmış gerçeklik uygulamalarını bulabilirsiniz. An itibariyle sınırlı sayıda AR uygulaması var, ancak geliştiriciler bu işe yatırım yaptıkça kütüphane genişleyecek.

4. Oreo’nun en büyük değişikliklerinden Arka Plan Sınırlaması’nı uygulama ayarlarından kapatın:

Android Oreo, mobil veriyi daha hesaplı bir şekilde kullanmak için, uygulamaların arka plandayken veri tüketmelerini engeller. Ancak bu ayarı kapatabilir ve sadece seçtiğiniz uygulamaların arka plandayken mobil veriyle iletişim kurmalarını sağlayabilirsiniz.

Bunun için önce Ayarlar ve oradan Uygulamalar ve Bildirimler'e dokunun. Ardından uygulama listesinden sınırlamayı istemediğiniz uygulamaya dokunun ve açılan listeden Veri Kullanımı’na dokunun. Arka Plan Verileri seçeneğinin yanında açık bir anahtar göreceksiniz, kapatın ve işlemi tamamlayın.

5. "Uygulama Arka Planda Çalışıyor" Bildirimini Gizleyin:

Oreo, Google’ın arka planda yapılan işlemlere olan takıntısını sergileyen bir işletim sistemi oldu. Eğer arka planda çalışan bir uygulamanız varsa sistem sürekli size bir bildirim gönderecek ve bu araç çubuğunuzda gereksiz yer tutacaktır. Bu durum bir süre sonra can sıkıcı bir hal almaya başlayacağından geliştiriciler ilaç niteliğinde ücretsiz bir uygulama yayınlamışlar bile.

Hemen aşağıdaki linkten bu uygulamayı kurabilir ve söz konusu gereksiz bildirimi kaldırabilirsiniz:

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