Android Oreo'ya Yükselecek Motorola Telefonlar Belli Oldu!

Motorola, hangi modellerinin Android Oreo güncellemesi alacağını resmi olarak açıkladı.

Android Oreo pek çok yenilik ve iyileştirmeyle birlikte yayınlandı. Elbette Android’in en yeni sürümüne ilk olarak Google’ın kendi cihazları olan Pixel ve Nexus telefonlar kavuştu. HTC, Sony and Nokia daha önce Android 8.0 Oreo alacak cihazlarını zaten açıklamıştı.

Lenovo çatısı altında yeniden çıkışa geçen Motorola da Android Oreo alacak cihazlarının listesini resmi olarak paylaştı. Moto Z, Moto G5 ailesinin tamamı son sürüm Android’e geçiş yapacak. Fakat Moto X ve Moto G4 serisi Android Nougat kullanmaya devam edecekler.

İşte Android Oreo güncellemesi alacak Motorola akıllı telefonların tam listesi:

Moto Z / Moto Z Droid

Moto Z Force Droid

Moto Z Play / Moto Z Play Droid

Moto Z2 Play

Moto Z2 Force Edition

moto X4

moto G5

moto G5 Plus

moto G5S

moto G5S Plus

Cihazların güncellemeyi ne zaman olacağına dair net bir tarih verilmedi fakat 2017’nin sonuna doğru tüm cihazların Android Oreo’ya yükselmiş olması bekleniyor. Eğer hala Android 8.0 Oreo’nun ne gibi özelliklere sahip olduğunu bilmiyorsanız aşağıdaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz.