Android Oreo Güncellemesi Alacak Samsung Cihazlar!

Bir XDA Developers üyesi, Samsung'un Android Oreo beta yazılımının iskelet dosyalarının derinine inerek hangi Samsung akıllı telefon ve tabletlerin Android Oreo güncellemesi alacağını ortaya çıkardı.

Android işletim sisteminin son sürümü olan Android Oreo, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında piyasaya çıktı. O zamandan bu yana bazı akıllı telefon üreticileri hangi akıllı telefonlarının Android Oreo güncellemesi alacağının listesini yayınlarken, bazıları cihazlarına Oreo güncellemesini yayınlamaya başladı bile.

Peki ya dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Samsung? Güney Koreli teknoloji devi şu ana kadar yalnızca Galaxy S8 ve S8+ için Android Oreo beta sürecini başlattı. Hangi Samsung akıllı telefonların Oreo güncellemesi alacağı ya da güncellemelerin ne zaman yayınlanacağı hala büyük bir soru işareti.

Bir XDA Developers üyesi, Samsung’un beta yazılımının iskelet dosyalarının derinliklerine inerek hangi Samsung akıllı telefon ve tabletlerin Android Oreo güncellemesi alacağını gösteren bir liste hazırladı. Listenin Samsung tarafından onaylanmadığını hatırlatmakla birlikte gerçek olma ihtimalinin yüksek olduğunu da belirtelim.

Android Oreo Güncellemesi Alacak Samsung Akıllı Telefonlar

Samsung Galaxy A3 2017 (a3y17)

Samsung Galaxy A5 2017 (a5y17)

Samsung Galaxy A7 2017 (a7y17)

Samsung Galaxy A8 2016 SM-A810 (a8xe)

Samsung Galaxy A8 2018 (a8lte)

Samsung Galaxy A8+ 2018 (a8plte)

Samsung Galaxy J3 2017 (j3y17)

Samsung Galaxy J5 2017 (j5y17)

Samsung Galaxy J7 2017 (j7y17)

Samsung Galaxy J7+ (jadelte)

Samsung Galaxy J7 Duos 2017 (j7duo)

Samsung Galaxy J7 Max (j7max)

Samsung Galaxy J7 Neo (j7velte)

Samsung Galaxy J7 Prime (j7popelte)

Samsung Galaxy Note FE (gracer)

Samsung Galaxy Note 8 (great)

Samsung Galaxy S7 (hero)

Samsung Galaxy S7 Edge (hero2)

Samsung Galaxy S8 Active (cruiserlte)

Samsung Galaxy S8 (dream)

Samsung Galaxy S8+ (dream2)

Android Oreo Güncellemesi Alacak Samsung Tabletler

Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-T355 (gt58lte)

Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-T380/T385 2017 (gta2s)

Samsung Galaxy Tab A 10.1 SM-T580 (gtaxl)

Samsung Galaxy Tab Active 2 (gtactive2)

Samsung Galaxy Tab E 8.0 (gtesvelte)

Samsung Galaxy Tab S3 SM-T825 (gts3)

Bununla birlikte Samsung Galaxy C7 Pro, Galaxy C9 Pro, Galaxy J5 Pro, Galaxy J7 Pro ve S7 Active’in de Android Oreo güncellemesi alma ihtimali bulunuyor. Fakat bu cihazların bir Android yükseltme alma ihtimali diğer modellere göre oldukça düşük. Ayrıca Samsung Galaxy S6’nın da Oreo güncellemesi alacağına dair bazı haberler çıkmış olmasına karşın beta güncellemesinin iskelet dosyalarında böyle bir bilgi bulunamadı.