Android Oreo Güncellemesini Alacak Honor Cihazlar Belli Oldu!

Android Oreo 8.0 ile birlikte EMUI 8 güncellemesini alacak Honor cihazlar, Huawei Club Forums'da yayınlandı!

Geçtiğimiz Kasım ayında Huawei yetkilileri, alt markası Honor'a ait cihazlara EMUI 8 güncellemesi ile birlikte Android Oreo 8.0 güncellemesinin de geleceği açıklanmıştı. Ancak oldukça kalbur üstü yapılan açıklamada, güncellemeyi ne hangi cihazların alacağı biliniyordu ne de hangi tarihte güncellemenin yapılacağı. Bugün ise Huawei Club forumunda hangi Honor cihazların güncellemeyi alacağı belli oldu.

Açıklanan cihazların büyük bir kısmının düşük bütçeli giriş seviyesi Honor cihazlar olması dikkat çekti. Bunların içerisinde ise bir kısmı geçtiğimiz senelerde çıkan cihazlar. İlk defa bir marka bu kadar eski ve giriş seviyesi cihazına son versiyon Android güncellemesini yapıyor diyebiliriz. Yine beklenildiği gibi Honor'un daha yeni cihazlarının da listede olması, özellikle bu cihazları alanları sevindirecek.

İşte Android Oreo ile birlikte EMUI 8.0 güncellemesini alacak Honor cihazların tam listesi;

Honor 7X

Honor 8

Honor V8

Honor Note 8

Honor 8 Lite

Honor 9

Honor 9 Lite

Honor V9

Honor View 10

Listede bulunan tüm cihazların Android Oreo'yu saf Android olarak değil, Huawei'nin kendi Android versiyonu olan EMUI arayüzünde (Nexus P6 dışında tüm Huawei cihazlar EMUI arayüzünü kullanıyor) alacağını belirtelim. Ayrıca Android Oreo ile birlikte gelecek EMUI versiyonu da "EMUI 8.0" olarak gelecek. Bu arada yine de cihazların güncelleme alacağı tam tarih belli değil. Bu anlamda daha ayrıntılı bilgileri yakın bir zamanda muhtemelen öğreneceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz?