Android O Güncellemesi Yapan Bazı Kullanıcılar Sorun Yaşıyor

Büyük heyecanlarla beklenen Oreo güncellemesinin gelmesinin ardından güncellemeyi yapan Nexux ve Pixel sahipleri, cihazlarında bir takım sorunlar yaşadıklarını ve stabil çalışmayan bir Android'le karşılaştıklarını belirtiyorlar.

Google, yeni Android versiyonunun ismini açıklamasının ardından Nexus ve Pixel sahiplerine güncellemeleri dağıtmaya başladı bile. Android 8.0 birçok özellik ve yenilikle birlikte geliyor ancak beraberinde sorunları da getirmeyi ihmal etmiyor. Güncellemeyi yapan kullanıcılar, başta Bluetooth olmak üzere birçok sorunlar karşılaştıklarını dile getiriyor.

Google'ın Nexus ve Pixel forumlarındaki kullanıcılar, Bluetooth işlevselliğini engelleyen yeni Android güncellemesinin sorunlar yarattığını dile getiriyorlar. Pek çok Bluetooth aygıtı etkilenmiş olsa da belirtilen raporlarda en çok hata, Android Auto ile bir arabaya bağlanmaya çalışıldığında meydana geliyor.

Bir kullanıcı, "Medya içeriği aracın ekranında tam olarak görüntülenemiyor. Güncellemeyi yapmadan önce oldukça sağlıklı bir şekilde kullanıyordum" derken, bir diğer kullanıcı da,"Ses çalımı sırasında her 20 dakikada bir, 1 veya 2 saniyelik atlamalar oluyor" dedi.

Google, elbette bu tarz hataların hemen farkına vardı ve hem Nexus Yardımı hem de Pixel Kullanıcı formlarında, topluluk yöneticisi Orrin, Android 8.0'daki yaşanan hataları bildirmeleri gerektiğini söyledi.

Ayrıca yukarıdaki Android Auto hatalarının yanısıra kullanıcılar, kulaklık ve hoparlörlerde müzik dinlerken çeşitli kesilmeler yaşadılar ve bazen bu kesilmeler uzun süreler boyunca devam etti. Üstelik bu sorunların, daha önceki geliştirici sürümlerinde de meydana geldiği ancak ilerleyen güncellemelerle kesinlikle düzeleceği de söylenenler arasındaydı. Ancak şu anda Google'ın bu sorunları çözmeye yönelik güncellemeyi ne zaman kullanıcılarına sunacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.