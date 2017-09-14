Android Oreo ile Always-On-Display Tüm Cihazlara Geliyor

Android Oreo'ya gömülü bir özelliği ortaya çıkaran XDA geliştiricileri, aşamaları paylaştılar.

Şuan gizli olmasına rağmen Google Pixel 2 cihazlar ile birlikte resmi olarak tanıtılmasını beklediğimiz özellik, şimdiden Oreo ROM yüklü ve rootlu cihazlarınızda basit bir düzenlemeyle kullanılabilir durumda.

Android O Geliştirici Sürüm 3'ten bu yana sürekli olarak Google'ın mobil işletim sistemine varsayılan olarak Always-On-Display özelliğini ekleyip eklemeyeceği merak konusuydu. İşletim sisteminin resmi olarak tanıtılmasıyla birlikte bildirim noktaları ve bildirim paneli yenilemesi gibi heyecan verici özellikler ortaya çıkarken AOD'nin bulunamaması hayal kırıklığı meydana getirdi. Ta ki bugüne dek. XDA geliştiricilerinin ortaya çıkardığına göre özelliğe sahip olan Android Oreo, bunu sadece ortaya çıkarmamış. Gizli ve uzakta yer alan özellik, aktive edilmeyi bekliyor.

Samsung ve LG'nin çözümlerine benzer bir özellik olan Android Oreo'nun AOD'si, ekran kapalıyken dahi saati görünür tutuyor. Cihaza bir bildirim ulaştığında önce bildirimin içeriği görüntüleniyor, ardından yavaşça sadece bildirim gelen uygulamanın ikonuna dönüşerek ekranda kalıyor.

Özelliğe yeniliklerin eklenmesi ya da son dokunuşların yapılması mümkün ancak hiç ortaya çıkarılmayıp tamamen kaldırılmaması da ihtimal dahilinde. En mantıklı ihtimal şimdilik özelliğin Google Pixel 2 cihazlarla birlikte gün yüzüne çıkması gibi görünüyor. Özelliği aktive etmek için buradan bilgi alabilirsiniz.