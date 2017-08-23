  • Android Oreo ile APK Yükleme İzinleri Değişti!

Android Oreo ile APK Yükleme İzinleri Değişti!

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Google, Android Oreo ile birlikte bilinmeyen kaynaklardan uygulama yükleme izinlerini değiştirdi. Artık yüklediğimiz her uygulama için ayrı ayrı yetki verebileceğiz.

Android kullanıcılarının neredeyse tamamı Google Play Store dışından bir uygulamanın nasıl yüklendiğini bilir. Her şeyden önce Ayarlar'dan ‘bilinmeyen kaynaklar’ kutucuğunu işaretlemeniz gerekiyor, sonra da istediğiniz uygulamayı yükleyebiliyorsunuz.
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Fakat Android Oreo ile birlikte ‘bilinmeyen kaynaklar’ kutucuğuna veda ettik. Bunun yerine artık bilinmeyen bir kaynaktan uygulama yüklerken yalnızca izin vermemiz yeterli oluyor. Bunun getirdiği bazı avantajlar var; örneğin bilinmeyen bir kaynaktan yüklediğimiz bir uygulama, biz izin vermeden güncelleme alamayacak.

Aşağıdaki görselde gördüğünüz gibi artık bilinmeyen kaynaklardan yüklediğimiz uygulamalardan yalnızca istediklerimiz geliştiricilerinden güncelleme alabilecekler.
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Bu değişikliğin, sonradan gönderdiği güncellemeler ile cihaza virüs bulaştıran geliştiricileri ne kadar önleyeceğini göreceğiz.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Unknown-Sources-checkbox-switches-from-a-user-setting-to-a-permission-on-Android-Oreo_id97308#image-298193
Etiketler: google play store, Android Oreo
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