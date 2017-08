Her iki güncelleme de henüz hayata geçmedi ve aylarca geliştiricilerin üzerlerinde oynama yapmaları için beta fazında kalacaklar.

Her iki işletim sisteminin önemli özellikleri arasında yaptığımız kıyaslamayı, yazının devamında okuyabilirsiniz.

Çoklu görevlendirme ve üretkenlik

Apple iOS 11’de nihayet iPad’i birincil öncelik olarak konumlandırıyor. Yeni bölünmüş ekran ve uygulamalar arası geçiş özelliklerinin yanında büyük oranda yenilenmiş masa üstü ile uygulamalar arasında geçiş yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Fakat eğer kullandığınız cihaz iPhone ise, üretkenliğe dönük çok fazla özellik bulamayacaksınız. Evet yeni bir ‘Dosyalar’ uygulaması, bazı güzel işaretleme araçları ve ‘Notes’, ‘Mail’ gibi mevcut uygulamalar üzerinde gerçekleştirilmiş hoş geliştirmeler söz konusu ama yine de iPad üzerinde olduğu kadar geniş anlamlı bir çoklu görevlendirme işlemini (yani aynı anda bir çok uygulamayı çalıştırma) iPhone üzerinde gerçekleştiremiyorsunuz.

Bununla birlikte Android Oreo,çoklu görevlendirme bağlamında pek bir şey koymuyor ortaya. Zira geçtiğimiz yıl Nougat güncellemesi ile bölünmüş ekran çoklu görevlendirme özelliğini tüm cihazlara getirmişti zaten.

Resim İçinde Resim (Picture-in-picture)

Android Oreo çoklu görevlendirme babında ‘Resim İçinde Resim’ özelliğini tüm uygulamalarda destek sağlıyor. Daha önce bu özellik sadece Android’de, YouTube ile sınırlıydı. Şimdi ise telefonlarda ve aynı zamanda tabletlerde de çalışıyor.

Apple ise resim içinde resim özelliğini iPad’lere iOS 9 ile getirmişti ama bu özellik hala iPhone’larda bulunmuyor. Üstelik sadece yeni iPad’lerde çalışıyor (iOS 9’a uygun dördüncü nesil bir iPad’iniz olsa bile, resim içinde resim özelliğini kullanamıyorsunuz).

Emoji

Biçimsiz, çözülmesi imkansız yumrular yerine Android kullanıcıları artık milenyum çağına uygun gibi görünen bir emoji setine kavuşuyorlar. Sadece bu da değil; Android Oreo 56 adet tamamıyla yeni karakteri de beraberinde getiriyor.

Google aynı zamanda Android’lerdeki sorunlu emojilere de çözüm getirmek için adımlar atıyor. Böylece eski tip bir Android işletim sistemi kullanan arkadaşlarınız da artık mesajlarınızda göndereceğiniz emojileri görebilecekler.

Bununla birlikte Apple da bu yıl sonlarında büyük bir emoji güncellemesi yapacağını doğrulamıştı. Zira firma, yeni Unicode 10.0 güncellemesini uyarlama çalışmaları yapıyor. Tam tarihini bilmiyoruz ama bu sonbahar döneminde, iOS 11 ile birlikte çıkma ihtimali var.

Bildirimler

Her iki platform da bildirimler konusunda önemli güncellemeler alıyorlar. Özellikle de Android. Yeni Oreo işletim sistemiyle Google, bildirimleri özelleştirmek ve etkileşimde bulunmak için tonlarca yeni yöntem ekliyor. Aslında bildirimler kısmen de olsa yeni özelliklerini iOS’ten alıyorlar. Örneğin uygulama simgeleri üzerindeki yeni bildirim göstergeleri ya da uygulama simgesinin üzerine basılı tuttuğunuzda bildirimin özetini okuyabilmek gibi özellikler iOS’ten öykünülmüş gibi duruyor.

Bunun haricinde aynı zamanda benzer tipteki bildirimlerin hepsini aynı anda kontrol etmenizi sağlayan bildirim kanalları da var. Ve tabii bildirimler için özelleştirilebilir arka plan renkleri.

Apple’ da bildirimlere göze çarpacak etkiye sahip yenilikler getiriyor. Eski ‘Bildirim Merkezi’ni uygulamadan kaldıran Apple bunun yerine ekranın yukarısından aşağıya doğru açılabilen yeni bir sistem getiriyor. Böylece hem kilit ekranınızı açmış oluyor, hem de gelen bildirimleri görüntüleyebiliyorsunuz. Bütünsel açıdan bakıldığında biraz can sıkıcı gibi görünmekle birlikte, gizlenmeyi düstur edinmiş eski ‘Bildirim Merkezi’nin ortadan kaldırılması ile daha anlamlı olmuş diyebiliriz.

Klavye ve Otomatik doldurma

Google çok ihtiyaç duyulan bir özellik olan ‘otomatik doldurma’ özelliğini ekleyerek şifrenizi tam olarak girme zahmetinden kurtarıyor bizleri. Bu da iOS’te birkaç yıldır var olan bir özellik ama, şifrelerin daha kolay yönetilebilir olması bir kazanç nihayetinde.

iOS tarafında ise Apple, küçük ama yerinde bir geliştirme yapıyor: tek elle kullanılabilir klavye ara yüzü. Böylece tek elinizle fazlaca imla hatası yapmadan yazabileceksiniz mesajlarınızı.

Evet, her ne kadar her iki güncelleme arasında bazı önemli farklılıklar olsa da, bir çok açıdan her iki güncelleme de oldukça uyumlu. Aynı zamanda her güncellemenin kendine has yönlerinin de olduğunu söyleyebiliriz.