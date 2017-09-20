Bazı kullanıcıların cihazlarını Android Oreo'ya yükselttikten sonra kendi kendini yeniden başlattığını söylemesi üzerine Android Police, bir anket yaptı ve pek çok kullanıcının bu sorunu yaşadığını ortaya çıkardı.

Güncellemeler genellikle kullanıcı deneyimini iyileştirmek için gerçekleşir, fakat her zaman sonuç bu şekilde olmaz. Android Oreo sürümüne geçen bir çok kullanıcı, cihazın kendi kendini yeniden başlatması sorunu ile karşı karşıya kaldı.

Android Police, sorunu keşfettikten sonra Android Oreo güncellemesini alan takipçilerine Twitter üzerinden bir anket yaparak böyle bir problem yaşayıp yaşamadıklarını sordu. Çoğu kullanıcı herhangi bir problem yaşamadıklarını söylese de yeniden başlatma sorunu yaşayanların sayısı da hiç az değildi.

Sorunun Eylül ayında bir güncelleme ile düzeltilmesi bekleniyordu, fakat bu maalesef gerçekleşmedi. Sorunu yaşayanların çoğu Pixel XL cihazını kullandığını belirtti, ancak ankette sorun yaşadığını belirten kişilerin cihazlarındaki çeşitlilik, sorun ile Pixel XL arasında bağlantı kurmanın doğru olmadığını gösteriyor.

Bu sorunun, Android Oreo’nun resim-içinde-resim modu nedeniyle yaşanan YouYube yeniden başlatma sorunu ile ilgisi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Fakat bir Google Sorun Takip çalışanı, YouTube’da yaşanan sorunun farklı olduğunu ve giderileceğini belirtti.

Yeniden başlatma sorunu yaşayan bazı kullanıcılar, cihazlarını Android Nougat’a geri döndürerek sorunu çözdüklerini belirttiler. Google’ın aylarca süren test aşamasından sonra final sürümünde kullanıcılarına hala böyle bir sorunlar yaşatıyor olması, Android’in kötü şöhretini daha da arttırıyor.