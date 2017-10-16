Huawei'cilere Müjde: Mate 9 ve P10 Android Oreo Alacak

Huawei'nin tanıttığı yeni akıllı telefonları Oreo ile geliyor. Peki sizin Huawei'niz ne zaman Oreo'ya kavuşacak?

Huawei'nin yeni akıllı telefonları EMUI 8.0 kullanarak Android Oreo tabanında geliyor. Yeni cihazların gıcır gıcır işletim sistemleriyle gelmeleri sürpriz değil fakat elinizde hala yeni durumda olan 2016 model Huawei'lere ne olacak?

Firmanın tanıtımdan sonra yaptığı açıklamalara göre Mate 9, Mate 9 Pro, P10 ve P10 Plus yakın zamanda Android Oreo'lu EMUI 8.0'ı alacak. Phabletler olan Mate 9 ve 9 Pro, güncellemeyi 3-4 hafta içinde alacakken P serisi modelleri "yakın gelecekte" alacak. Firma yakın geleceğin ne kadar yakın olduğu bilgisini vererek risk almak istemedi.

Huawei'nin yayınladığı raporlara göre EMUI 8.0 ile performans %12 oranında artarken uygulama açılış hızı artacak, güç yönetim sistemi daha gelişmiş hale gelecek. Arayüzden gelen ipuçlarına göre cihazlar ortam koşullarına ve kullanıcıya göre özellikleri aktive etmeyi önerecek. Örneğin cihazınız akşam olduğunu ve karanlık bir ortamda bulunduğunuzu algıladığında mavi ışık filtresini aktive etmeyi tavsiye edecek.

Tasarımsal olarak çok köklü değişiklikler içermeyecek olan güncelleme, yüzeyin altında sistemi geliştirecek. Firma aynı zamanda diğerlerinin yapmadığı bir şeyi yaparak güvenlik paketlerinden de bahsetti. En üst seviye ürünlerinin aylık olarak, orta seviyelerinin iki ayda bir, giriş seviyelerinin ise üç ayda bir güncelleneceğini söyleyen Huawei, umarız bu sözünde durur ve Çin dürüstlüğü neymiş bizlere gösterir.