Huawei'nin yeni üst seviye tablet serisi olacak olan MediaPad M5 henüz tanıtılmadan ortaya çıktı.

Huawei’nin akıllı telefonlarını duymayanımız yoktur. Çinli akıllı telefon üreticisi genel olarak güçlü fakat Apple ve Samsung’a göre uygun fiyatlı cihazları ile bilinmektedir. Aynı şeyleri şirketin tablet serileri için de söylememiz mümkün.

Huawei’nin yeni üst segment tableti olacağı düşünülen MediaPad M5, Bluetooth Launch Studio’da ortaya çıktı. Sitede yazan bilgiye göre Huawei, M4 tablet serisini atlayarak doğrudan M5 serisini piyasaya sürecek.

Yeni Huawei MediaPad M5, uzak doğulu şirketin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü amiral gemilerinde bulunan 2.4GHz Kirin 960 işlemcisinden güç alacak. Ayrıca cihazın 2560x1600 çözünürlüğünde 8.4 inç ekranı bulunacak.

Huawei MediaPad M5’i tüketiciler için oldukça cazip bir seçenek yapan bir başka özelliği ise Android 8.0 Oreo ile birlikte kutudan çıkacak olması. Parmak izi tarayıcı ve LTE Cat 4 desteği bulunan cihazın CES 2018’de tanıtılması bekleniyor.