Android Oreo'nun En 'Renkli' Özelliği: Renkli Bildirimler!

Android Oreo pek çok hata düzeltmesi ve yeni özellikle geldi. Fakat bu özelliklerden en 'renkli' olanı şüphesiz ki renkli bildirimler.

Android Oreo ile birlikte ‘bildirimler’ neredeyse baştan aşağı değişti. Artık bildirim kanalları sayesinde tek bir uygulamadan istediğimiz bildirimleri alıp istemediklerimizi devre dışı bırakabiliyoruz. Arayüz çok fazla değişmedi yalnızca ufak tefek makyajlandı. Fakat ‘renkli’ bildirimler belki de en güzel değişiklik oldu.

Artık müzik dinlerken bildirim ekranındaki medya oynatıcısında albüm kapak fotoğrafı görünüyor ve bildirim arka planı kapak fotoğrafını tonuna uygun bir renge bürünüyor. Düz beyaz bir şerit görmekten çok daha iyi.

Kilit ekranında bulunan arka plan fotoğrafının, çalan şarkının albüm kapak fotoğrafı olması da çok hoş bir hava katmış.Tüm arka planı müzik çalarla senkronize ederek ekrana baktığımızda sadece müziğe odaklanmamızı sağlıyor.

Güncellemenin en güzel yanı bunun tüm uygulamalar için geçerli olmaması. Evet, renkli bildirimler güzel fakat her bildirim farklı renkte olduğunda bildirimleri okumaktan çok renkleri ayırt etmekle uğraşacağımız için bir kaos oluşturabilirdi. Renkli bildirimler şu an için yalnızca navigasyon, telefon görüşmeleri ve medya oynatıcılar için geçerli.