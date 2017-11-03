Hangi Uygulamalar 'Resim İçinde Resim' Modunu Destekliyor?

Android Oreo ile birlikte en sevilen özelliklerden biri resim içinde resim modu oldu. Fakat Play Store'daki hangi uygulamaların bu modu desteklediğini biliyor musunuz?

Android Oreo ile birlikte gelen en işlevsel özelliklerden biri şüphesiz ki resim içinde resim (Picture-in-picture) modudur. Bu özellik sayesinde herhangi bir uygulamada gezinirken video izleyebilir ya da mesajlaşırken aynı anda makale okuyabiliriz.

Tabi bu mod kulağa o kadar yabancı gelmiyor. Zira başta Samsung olmak üzere bazı akıllı telefon üreticileri Android işletim sistemi üzerine kurdukları kendi arayüzlerinde bu özelliği zaten kullanıcılara sunuyorlardı.

Fakat küçük bir detay bulunuyor; resim içinde resim modu tüm uygulamalarda kullanılamıyor. Uygulamayı pencere haline getirebilmeniz için geliştiricinin uygulama için bu özelliği kullanıma sunması gerekiyor. Tabi bu stok Android için geçerli bir kural.

Şu an için resim içinde resim modunu destekleyen uygulamaların sayısı oldukça az. Fakat Android Oreo’nun henüz çok az sayıda cihazda bulunduğunu düşünürsek bu durumu normal karşılayabiliriz. İlerleyen dönemlerde üreticilerin cihazlarına Android Oreo güncellemesini dağıtmaya başlaması ile birlikte bu uygulamaların listesi de kabaracaktır.

İşte Play Store’da bulunan ve resim içinde resim modunu destekleyen en popüler uygulamalar.

1- VLC

Resim içinde resim modunun en önemli özelliği herhangi bir uygulamayı kullanırken video izleyebiliyor olmak. Dolayısı ile zaten popüler olan VLC video oynatıcı, bu modu desteklemesi ile rakiplerinin bir adım daha önüne çıkıyor.

2- Netflix

Söylediğimiz gibi pencere içinde video izlemek en büyük avantajı. Netflix izleyebiliyor olmak, resim içinde resim modunu daha da değerli kılıyor. Fakat şu an için Netflix sadece Android 8.1’de bu modu destekliyor.

3- YouTube Red / YouTube TV

YouTube Red ve YouTube TV üyeleri, arka planda oynatma özelliğine ek olarak resim içinde resim modunu da kullanabilirler. Bunu yapmak için video izlerken ana ekran tuşuna basmanız yeterli. Umuyoruz ki YouTube, standart uygulamasına da bu özelliği getirir.

4- Google Haritalar

Resim içinde resim modu sayesinde aynı anda herhangi bir uygulamada gezinirken bir yandan da rotanıza ya da konumunuza bakabilirsiniz.

5- Telegram

Telegram’da bir sohbetten gelen videoyu izlerken ana ekran tuşuna basarak resim içinde resim moduna geçebilirsiniz.

6- Duo

Duo uygulaması ile resim içinde resim modunu kullanarak görüntülü bir görüşme gerçekleştirirken aynı anda başka bir uygulamayı kullanabilirsiniz.

7- WhatsApp (Beta)

WhatsApp’ın beta sürümünde de resim içinde resim modu mevcuttur. Fakat tam sürüme ne zaman geleceği hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.

8- Chrome (Developer ve Canary sürümü)

Chrome’da dolaşırken dilediğiniz videoyu resim içinde resim moduna alarak izleyebilirsiniz. Tabi YouTube videoları hariç.

9- Facebook

Dilediğiniz Facebook canlı yayınını ya da videosunu resim içinde resim modunda izleyebilirsiniz.