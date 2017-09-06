Android Oreo, Cihazları Güncel Tutarak Güvenliği Arttırıyor!

Android Oreo'da bulunan Düşürme Koruması özelliği sayesinde yazılımların sürüm düşürmesi engelleniyor. Böylece eski sürümlerde bulunan güvenlik açıkları sorun olmaktan çıkıyor.

Android Oreo'nun yeni güvenlik özelliği ile tanışın: Rollback Protection (Düşürme Koruması). Yalnızca uyumlu cihazlarda çalışan bu özellik ile Android 8.0 Oreo, bir yazılımın önceki sürümünün geri yüklenmesini engelleyerek cihazı eski yazılımlarda bulunan güvenlik açıklarından koruyor.

Düşürme Koruması, cihaz bir yazılım yüklendiğinde en son gördüğü sürüm numarasını kaydediyor. Daha sonra eğer daha düşük numaralı bir sürüm ile karşılaşırsa, yüklemeyi gerçekleştirmiyor. Sürüm numaraları kriptografi ile oluşturulduğundan herhangi bir yazılımın bir üst sürümü taklit etmesi çok zordur.

Kullanıcıları eski yazılımların güvenlik açıklarından korumayı amaçlayan bu özellik, ROM kullanan kullanıcıların keyfini kaçırabilir. Zira bazı ROM’lar sıkı sıkıya kilitlenmiş olan cihazlarda çalışmayacaktır.

Fakat Ron Amadeo'ya göre Düşürme Koruması özelliği eğer istenirse devre dışı bırakılabilir. Elbette bu çok sağlıklı bir hamle olmaz, sonuçta bu özellik bizi kısıtlamak için değil, verilerimizi daha iyi korumak için geliştirildi.