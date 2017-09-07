Yeni geliştirilen bir uygulama ile Android Oreo'nun rahatsız edici özelliklerinden olan 'arka planda uygulama çalışıyor' bildirimlerinden kurtulmak mümkün.

Android Oreo'yu genel hatlarıyla çok sevdik. Peki Android Oreo’nun hiç mi kullanıcıların keyfini kaçıran bir özelliği yok? Elbette var. Google'ın Android Oreo’ya getirdiği özellik sayesinde bir uygulama arka planda çalıştığında hangi uygulamanın çalıştığını, ne kadar veri ve güç tükettiğini gösteren bir bildirimle karşılaşıyoruz. Bu elbette güzel bir şey. Kötü yanı ise uygulama kapatılana kadar bildirimin gitmemesi.

Eğer telefonunuzda akıllı saat eşleştirme uygulaması, VPN uygulamaları ya da şifre yönetim uygulamaları gibi arka planda çalışması gereken uygulamalar varsa, bu ‘uyarı’ bildirimi can sıkıcı olabiliyor. Neyse ki ‘Arka planda uygulama çalışıyor bildirimini gizle’ uygulaması sayesinde bu rahatsız edici bildirimden kurtulabiliyoruz. (Bütün gün kod yazınca isim düşünmeye vakit kalmamış sanırım.)

Adından da anlaşılacağı üzere bu uygulama, ‘arka planda uygulama çalışıyor’ bildirimini gizleyerek temiz bir bildirim ekranı sunuyor. Uygulamayı yükledikten sonra bildirim erişimine izin vermeniz yeterli. Uygulama sorunsuz çalışıyor fakat bazen yazılımsal hatalar yüzünden gizleme işlemi gerçekleşmeyebiliyor. Bu durumda cihazı yeniden başlatmanız sorunu çözecektir.

Uygulama açık kaynak kodludur ve tamamen ücretsizdir. Fakat uygulama içinden geliştiriciye bağış yapabilirsiniz. Şu an için sadece İngilizce dil desteği olsa da geliştirici daha fazla insana ulaşabilmek için dil seçeneğini arttıracağını belirtti.

‘Arka planda uygulama çalışıyor bildirimini gizle’ uygulamasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.