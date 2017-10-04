Android Oreo’nun Sağdan Soldan 'Çarptığı' 5 Özellik!

Teknoloji dünyasında devler ve cüceler vardır ve devler, cüceleri yerler. Apple’ın sağdan soldan özellik alıp uyarlama alışkanlığını taklit eden Google, Android Oreo’nun bu göze çarpan 5 özelliğini başka yerlerden aldı!

Google’ın amiral gemisi Pixel 2’yi duyurmasını dört gözle beklerken, mobil işletim sistemi Android’in son sürümü Oreo tekrar gündeme geldi. Bu zamana kadar çıkan en stabil Android işletim sistemi olması beklenen Oreo’nun bazı özellikleri meğer daha önce başka yerlerde kullanılan özelliklermiş.

Güncellemelerle daha düzgün çalışmaya başlkayacak işletim sistemini bizim gibi bekleyenlerin bilmesi gereken toplama özellikleri listeledik:

1) Resim İçinde Resim:

Video izlerken ekranı küçültüp diğer uygulamalarınızdaki işleri halletmenizi sağlayan özellik, normalde bazı üreticilerin telefonlarında bulunuyordu. Ancak Google için bu standartlar arasında değildi.

Bu cihazlardan birisi de Android TV idi. Ayrıca Android One torpilinden faydalanan akıllı telefonların çoğu benzer görev yapılandırmalarına sahiplerdi. LG ise amiral gemisi cihazlarında bu özelliği üçüncü parti yazılımlarda genişletmeye başladı.

2) Arka Plan Sınırlaması:

Bu özellik hemen göze çarpmamakla beraber, arka planda çalışan uygulamaların sayısını limitleyip cihazın performansını arttırıyor. Diğer yandan pil ömrü için de paha biçilemez bir destek sağlıyor.

Android’ın yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı yıllardaki sürümlerden Gingerbread’de bu özellik denenmişti. Arka planda çalışan uygulamaların, kullanıcının onları tekrar açana kadar dondurulması da bu özelliğe dahil edilebilir.

3) Otomatik Doldurma:

Mobildeyken bir form doldurmak ve ekranda devamlı klavyeye yer ayırmak sıkıntı olabiliyor. Oreo ile formlar, zaten cihaza kayıtlı olan bilgilerinizle otomatik olarak dolduruluyor. Böylece vakitten kazanmış oluyoruz. Zaman içinde bizi daha iyi tanıyan telefonumuz gün geçtikçe daha iyi otomatik doldurma performansı sunuyor.

Tarayıcılardaki şifre yöneticileri bu işin en basit örnekleri. Hatta bazı uygulamaların bilgilerinizi otomatik olarak kaydettiğini de görmüşsünüzdür. Android Oreo ile bu sistem artık bir standart haline geliyor.

4) Gece Modu:

Bu özellik Nougat sürümüyle kullanıcıya sunulsa da çok yaygınlaşmadı, ancak Oreo ile standartlara dahil oldu. Kullanıcılar artık kendi belirledikleri zaman dilimleri içerisinde ekranlarını gece modunda kullanabilecekler.

Aslında Flux ve Mavi Işık Filtresi gibi üçüncü parti uygulamalarla bu özellik aynı şekilde kullanılıyordu.

5) Bluetooth ile Daha Kaliteli Ses:

Kablosuz hoparlör ve kulaklık artık iyiden iyiye bir parçamız haline geldiler. Kullanıcılar, artık istedikleri ses çıkışını seçebilecekleri ek bir menüye ve daha kaliteli bağlantıya sahip olacaklar.

Aslında Xperia Z3 Plus’dan başlayarak Sony, Xperia serisindeki amiral gemilerine daha iyi müzik deneyimi için bu özelliği eklemişti. O yüzden Sony kullanıcıları bu özelliğe hiç yabancı değiller. Ayrıca birkaç ay önce çıkan OnePlus 5 de aynı özelliğe sahipti. Artık Oreo ile birlikte istediğimiz cihazdan daha kaliteli kablosuz müzik dinlemek mümkün olacak.

Toparlayalım:

Elbette Android’in son sürümü Oreo’da yukarıda listelediğimizden çok daha fazla yeni özellik var. Pixel 2’lerin piyasaya sürülmesinin ardından alınacak ilk kullanıcı deneyimlerine göre Oreo’ya sahip olan cihazlar ek güncellemelerle daha kullanışlı hale gelecekler.