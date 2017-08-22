Android Oreo ile birlikte gelen en önemli özelliklerden biri de yeni Otomatik Doldurma API'sı. Artık 3. taraf şifre yönetim uygulamaları, yalnızca uygulamayı yüklerken verdiğiniz izinleri kullanarak giriş bilgilerinize erişebilecekler.

Android Oreo’nun final sürümünün dağıtılmaya başlamasıyla birlikte uygulama geliştiriciler de yeni Android sürümü için uygulamalarını güncellemeye başladılar. Bir şifre yönetim uygulaması olan LastPass da Android Oreo’nun yeni Otomatik Doldurma API’sinin sunduğu imkanları kullanabilmek için testlere başladı.

LastPass, Android Oreo ile birlikte yalnızca şifreleri doldurmakla kalmayacak; adres, kredi kartı bilgileri gibi özel izin gerektiren bilgilere de erişim sağlayarak çok daha kapsamlı bir otomatik doldurma hizmeti sunabilecek.

Önceki sürümlerde LastPass’a bir şifreyi kaydetmek istediğimizde özel izinler gerekiyordu ve işlemci yoğunluğundan kaydetmemiz engellenebiliyordu. Fakat Android Oreo, LastPass’ın kullanıcı verilerine doğrudan erişmesine izin veriyor. Bu nedenle ekstra izin ya da işlemci gücü gerekmiyor.

Yeni özellikler için güvenlik ve performans iyileştirmeleri yapan uygulama, kullanıcı geri bildirimleriyle uygulamayı geliştirmek için kullanıcıların beta sürüme olan erişimini açtı. Kayıt olarak Last Pass’ı test edebilir ve geri bildirimleriniz ile geliştiricilere destek olabilirsiniz. Uygulamayı iOS cihazınıza indirmek için buraya, Android cihazınıza indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.