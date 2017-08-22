Android Oreo, ‘Anlık Görev Görüntüsü’ özelliği ile arka plan uygulamalarının bellek kullanımını azaltarak cihazın performansını artırıyor.

Kullanıcılar, Android Oreo’nun geliştirici sürümlerine aylarca erişim sağlamış olsalar da final sürümünün ardından yeni özellikler ortaya çıkmaya devam ediyor. ‘Anlık Görev Görüntüsü’ adı verilen özellik, arka plandaki uygulamaların daha iyi görünmesini ve bunu yaparken daha az bellek kullanmasını sağlıyor.

Anlık Görev Görüntüsü özelliği, bir uygulamayı arka plana attığınızda, uygulamanın ekran görüntüsünü grafik arabelleğine kaydediyor. Böylece pencere yöneticisini açtığınızda uygulamayı görüntülemek için yazılımın bellek harcamasına gerek kalmıyor ve arka plan uygulamalarının görüntüleri çok daha kaliteli görünüyor.

Yeni özellik, önceki sürümlere göre %64 bellek tasarrufu sağlıyor. Bu nedenle pencere yöneticisinde arka plandaki bir uygulama çok daha hızlı açılıyor.

Anlık Görev Görüntüsü özelliğini aktif etmek için herhangi bir şey yapmanız gerekmiyor. Özellik, cihazınızı Android Oreo’ya güncelleştirdiğinizde otomatik olarak etkin oluyor.