Google'ın çiçeği burnunda işletim sistemi Android Oreo, Rescue Party özelliği ile cihazların güncellenirken döngülere sıkışması sorununa çözüm olmayı vaat ediyor.

Google, Android Oreo’ya eklediği ‘Rescue Party’ özelliği sayesinde bootloop sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Rescue Party, cihaz bir döngüde kilitlendiğinde otomatik olarak devreye giriyor ve cihazı kurtarmak için bir dizi işlem başlatıyor. Özellik, eğer bu işlemler başarılı olmazsa cihazı ‘recovery’ moduna geçirerek kullanıcıdan cihazı fabrika ayarlarına döndürmesini istiyor.

Eğer ‘system_server’ 5 dakika içinde 5 kere yeniden başlatılırsa ya da bir sistem uygulaması 30 saniye içinde 5 kereden fazla çökme hatası verirse, Rescue Party özelliği otomatik olarak devreye girecek.

Maalesef bu özellik yalnızca Android Oreo’da etkin olacak ve önceki sürümleri kullanan cihazlar bu özellikten faydalanamayacaklar. Android 8.0 bulunan cihazlarda özellik varsayılan durumda olduğundan herhangi bir ayar ile etkinleştirilmesi gerekmiyor.