Android Oreo sonunda final sürümü ile karşımıza çıktı. Pek çok iyileştirme ve yeni özellik ile gelen yeni sürümün en dikkat çeken 6 özelliğini inceledik.

Android Oreo resmi olarak çıkış yaptı, yeni Android sürümünü ise ilk olarak Google’ın kendi cihazları Nexus ve Pixel alacak. Ardından Android One platformuna üye olan akıllı telefonlar yeni sürüme kavuşacaklar.

Android 8.0, getirdiği özellikler ile akıllı telefonunuz ya da tabletiniz üzerinde daha fazla kontrole sahip olmanızı sağlıyor. Aynı zamanda pil ve performans iyileştirmeleri ile hem daha sorunsuz hem de uzun ömürlü bir Android deneyimi sunuyor.

İşte Android Oreo'nun en dikkat çeken 6 özelliği:

1- Daha Uzun Pil Ömrü

Android Marshmallow ve Nougat’taki Doze modu, telefonunuz çantanızda ya da cebinizdeyken pil tüketimini minimuma indirerek daha uzun kullanım süresi sunuyordu. Fakat Android Oreo, bunu bir adım daha ileri götürerek arka planda çalışan uygulamaların yetkilerini sınırlıyor. Bu da telefon cebinizdeyken arka plan servislerinin ve konum güncellemelerinin durdurulacağı anlamına geliyor. Sonuç olarak elimizde çok daha verimli çok da uzun pil ömrü sunan bir akıllı telefon oluyor.

Android Oreo, şüphesiz ki en iyi Android deneyimini sunan sürüm olacak. Hatta yapılan bazı benchmark testlerinde iki kata kadar daha fazla performans gösterdiği gözlendi.

2- Daha Fazla Bildirim Kontrolü

‘Bildirim kanalları’ adı verilen özellik sayesinde herhangi bir uygulamadan gelecek bildirimleri kategorilerine göre engelleyebilirsiniz. Örneğin; bir mesajlaşma uygulamasında bildirim gelmesini istemediğiniz görüşmelerin bildirimlerini kapatabilir, diğer görüşmelerden bildirim almaya devam edebilirsiniz.

Android Oreo ile birlikte uygulama geliştiricileri, bildirimlerin arka plan rengini değiştirebilecekler. Önemli bir bildirim geldiğinde farklı renkte görünmesi bildirimi es geçmenizi engelleyecektir. Ayrıca istediğiniz bildirimleri geçici olarak susturabilirsiniz. Daha sonra kendiliğinden aktif olacaktır.

3- Resim İçinde Resim Modu

Resim içinde resim modu sayesinde e-postalarınızı okurken ya da Twitter’da gezinirken, aynı anda ekranın küçük bir bölümünde YouTube’da sevdiğiniz bir klibi açabilir ya da Netflix’den dizinizi izleyebilirsiniz.

Resim içinde resim modunun en güzel yanı; video izlemek için ekranı ikiye bölmeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Bunun yerine istediğiniz uygulamayı tam ekran kullanırken ekranda bir pencerede videoyu izleyebiliyorsunuz.

Elbette bu özelliği kullanabilmeniz için uygulamanın da videoyu pencere olarak açmayı desteklemesi gerekiyor.

4- Uyarlanabilir Simgeler

Android Oreo ile birlikte simgelerinizin şeklini istediğiniz gibi seçebilirsiniz. İster yuvarlak ikonlar kullanırsınız ister kare. Daha önceki sürümlerde simgelerinizi değiştirmek için 3. parti bir tema uygulaması indirmeniz gerekiyordu.

5- Gelişmiş Ses Kalitesi

Gün geçtikçe Bluetooth kulaklık ve hoparlörlerin kullanımı artıyor. Oreo bu konuda da bir iyileştirmeye gitti ve Sony ile güzel bir ortaklık kurdu. Sony’nin LDAC teknolojisini kullanan yüksek kaliteli Bluetooth ses codec'leri, Hi-Res Ses oynatımı ile Bluetooth üzerinden alınan sesin kalitesini ciddi şekilde arttırıyor. Sony, Oreo’ya şu ana kadar 30’dan fazla yeni özellik ve 250’ye yakın hata düzeltmesi sağladı.

6- Daha İyi Otomatik Doldurma Desteği

Google, kullanıcıların şifre ve verilerini otomatik seçmesi ve kaydetmesi için yeni bir Otomatik Doldurma API’si sunuyor. Bu sayede kullanıcılar önemli bilgilerini daha güvenli bir şekilde kaydedebilecekler ve bu bilgilere daha kolay erişecekler.

Google’ın mühendislik başkan yardımcısı Dave Burke’nin söylediğine göre yeni Otomotik Doldurma API’sı bir klavye uygulaması seçmek kadar kolay olacak.