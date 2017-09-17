Android Oreo'yu Yaşamak İsteyenler Action Launcher'a!

Android Oreo'nun en ok dikkat çeken özellikleri arasında yer alan Adaptive Icons, Action Launcher'a özel bir ikon paketiyle Android 5.1 ve üzeri her cihazda kullanılabilir.

Android'in en güzel yanlarından biri olan kişiselleştirme seçenekleri, Action Launcher, Nova Launcher gibi uygulamalar sayesinde bizlere sonuna kadar bu özelliği yaşatıyor. Son gelen Action Launcher güncellemesi sayesinde Android Oreo'nun yeni özelliği Adaptive Icons, Lollipop ve üzeri tüm Android sürümlerinde kullanılabilir hale gelecek.

İyi hoş da, nedir bu Adaptive Icons? Kısaca cihaz genelinde ikonlara belirli bir şekli vermeye yarayan özellik, iPhone'larda Apple'ın yaptığını varsayılan Android'e taşıyor. Xiaomi ya da diğer bir kaç firma buna benzer teknolojiler geliştirerek bu tip özellikleri zaten kullanmaktaydı ancak Android Oreo ile birlikte geliştiriciler de bu yola rahatlıkla girebilecek. Bunun yanında yıl 2017, çerçevesiz ekranlar ve sadeleştirilmiş Android'lerin yılı, tabi bir de çift kameraların.

Action Launcher bu sancılı geçecek Android Oreo'ya geçiş sürecini hızlandırmak adına yeni uygulama eşlikçisiyle Adaptive Icons'u ana uygulamasına taşıyor. AdaptivePack adlı uygulama Android Oreo'da da çalışıyor ve sistemi henüz destekelemeyen uygulamaların ikonlarını şekillendirmeye yardımcı oluyor. Android 5.1 ve üzerinde kullanılabilir olan uygulama için geliştiriciler tabi ki hatrı sayılır bir çaba harcadılar. Bu çabanın karşılığı olarak uygulamanın ücreti 4,99 dolar. Tanıtım haftasına özel olarak şimdilik 3,49 dolardan satılan uygulama, haftaya normal fiyatına dönecek. Unutmadan hatırlatalım, uygulama bildiğiniz ikon paketlerinden değil. Her başlatıcıyla çalışmayacaktır. İlgilenenler için Play Store linkleri alttan ulaşılabilir.