Android P 9.0, Arka Plandaki Uygulamalara Engel Koyacak!

Android’in bir sonraki resmi sürümü olacak Android P’nin temel özelliklerine dair detaylar bir bir elimize ulaşmaya devam ediyorlar. Yeni gelen bilgilere göre, gizlilik için büyük endişeler yaratan arka plandaki uygulamaların kameraya erişimi engellenecek.

Akıllı telefon dünyasının en büyük sıkıntılarından birisi olan gizlilik endişeleri, her geçen gün daha çok insanı tedirgin ediyor. Telefon uygulamalarının arka planda açıkken cihazın donanımlarına eriştiğine dair kanıtlar yayınlanıyor. Seslerimizin, hatta kameralar aracılığıyla görüntülerimizin kaydedildiği söyleniyor.

Bu verilen büyük çoğunluğu sosyal medya devlerinin reklam veren şirketlere satması için bulut sistemlerine aktarılıyor. En azından 2017 gibi endişelerin tavan yaptığı bir yıldan ve Facebook’un son itiraflarından sonra tablo ortada.

Android’in 9. sürümü olacak P ile birlikte arka planda çalışan uygulamaların, cihazların kameralarına olan erişimleri engellenecek. Yeni sürümle birlikte gelecek olan dikkat çekici olan özelliklerin gölgesinde kalacağını düşündüğümüz bu iyileştirme, gizlilik endişelerini bir nebze de olsa törpüleyebilir. Mevcut sürümlerin hepsi, casus uygulamalarla kişisel verişlerin çalınmasına olanak tanıyor.

2014 yılında Android geliştiricisi Szymon Sidor, uygulamaların gizlice fotoğraf ve video çekmek için kamera donanımlarına nasıl eriştiklerini anlatan bir blog yazısı kaleme almıştı. O günlerden bu yana cihazların ekranları kapalıyken sürekli aklımıza takılan bir konuydu. Sosyal medyada söz konusu iddialar geniş yer tuttular ve daha fazla insan konuya vakıf oldu.

Açık bir taştışma konusu daha var: Eğer Google bu işin önüne yazılımsal olarak geçebiliyorsa, daha eski Android sürümleri için neden bir çekirdek yazılım güncellemesi yayınlamadı? Bu açıdan bakıldığında Google'ın en büyük gelirlerinin reklam gelirleri olduğu gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Sanıyorum ki Google, gizlilik endişelerinin daha artmasının önüne geçerek potansiyel bir krizi bastırmaya çalışıyor.

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi Android’in 9. sürümü P’nin adı ve içeriği önümüzdeki aylarda netleşecek. Tüm detaylardan haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin.