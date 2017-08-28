Android P İçin Şimdiden Düşünülmeye Başlanan 8 Tatlı İsmi

Şaka gibi geliyor olabilir fakat biz çok ciddiyiz(!). Android P’nin ilk geliştirici sürümüne yalnızca 7 kısa ay kaldı. Dolayısı ile artık gelecek yıl tanıtılacak Android P’nin isminin ne olacağını tartışmaya başlayabiliriz.
Android P’nin ismi için bazı tahminler çoktan oluştu.
1- Android 9.0 Pankek
2- Android 9.0 Profiterol
3- Android 9.0 Popsicle (bildiğiniz meybuz)
4- Android 9.0 Pastille (meyve pastili)
5- Android 9.0 Pound Cake (tüm malzemelerden 1 pound(454 gr.) koyularak yapılan kek)
6- Android 9.0 Petit Four (tek lokmalık tatlılar)
7- Android 9.0 Puffy Pastry (kremalı puf böğreği)
8- Android 9.0 Peanut Butter (fıstık ezmesi)
Google, I/O 2018’de Android P’yi tanıtacak ve ilk geliştirici sürümünü kullanıcılara sunacak. Android P’nin hangi tatlı olacağını ise ancak Ağustos 2018’de öğreneceğiz. Sizce hangi tatlı yeni işletim sisteminin adı olabilir? Fikirlerinizi yoruma bekliyoruz.