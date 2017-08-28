Android P İçin Şimdiden Düşünülmeye Başlanan 8 Tatlı İsmi

Android Oreo'nun açıklanmasının üzerinden birkaç gün geçti ve artık merak ettiğimiz bir şey kalmadı. Yeni tartışma konumuz; Android P'nin adı ne olacak?

Şaka gibi geliyor olabilir fakat biz çok ciddiyiz(!). Android P’nin ilk geliştirici sürümüne yalnızca 7 kısa ay kaldı. Dolayısı ile artık gelecek yıl tanıtılacak Android P’nin isminin ne olacağını tartışmaya başlayabiliriz. Android P’nin ismi için bazı tahminler çoktan oluştu. 1- Android 9.0 Pankek 2- Android 9.0 Profiterol 3- Android 9.0 Popsicle (bildiğiniz meybuz) 4- Android 9.0 Pastille (meyve pastili) 5- Android 9.0 Pound Cake (tüm malzemelerden 1 pound(454 gr.) koyularak yapılan kek) 6- Android 9.0 Petit Four (tek lokmalık tatlılar) 7- Android 9.0 Puffy Pastry (kremalı puf böğreği) 8- Android 9.0 Peanut Butter (fıstık ezmesi) Google, I/O 2018’de Android P’yi tanıtacak ve ilk geliştirici sürümünü kullanıcılara sunacak. Android P’nin hangi tatlı olacağını ise ancak Ağustos 2018’de öğreneceğiz. Sizce hangi tatlı yeni işletim sisteminin adı olabilir? Fikirlerinizi yoruma bekliyoruz.

Kaynak : https://www.androidcentral.com/android-p-name

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