Android P Beta Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

8 Mayıs 2018'de I / O'da Google, Android P sürümünün yayınlandığını duyurdu ve Android P'yi geliştiriciler için beta olarak yayınlandı. Biz de sizler için Android P Beta'da neler varmış, anlattık.

Henüz Samsung kullanıcılarına çıkmamış Android P Beta, önümüzdeki sonbaharda çıkacak. Samsung kullanıcılarının erişemediği P Beta'ya Google Pixel akıllı telefonların yanı sıra bazı Sony, Xiaomi, Vivo kullanıcıları erişebiliyor. Biz de sonbahar gelmeden Android P Beta'nın ne gibi özelliklerle geldiğini sizlere anlatmak istedik, hazırsanız buyrun başlayalım.

Android P'de fark edeceğiniz en büyük değişikliklerden biri, gezinti çubuğu. Android'in önceki versiyonlarında üç farklı düzen olsa da Android P son uygulamalarınıza erişiminiz için orta tuşa basmanızı yeterli görüyor. Yeni güncellemede ana sayfada minik bir hapa benzer bir dokunmatik tuş göreceksiniz. Ayrıca son uygulamalarınızı görmek için yukarı doğru hızlıca kaydırabilirsiniz.

Android P'deki gezinti çubuğu daha fazla özelleştirmeye de izin veriyor. Bu sayede gezinti çubuğunun arka planını ve rengini istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca gelecek güncellemelerle gezinti çubuklarına özel widget ekleme seçeneğine de sahip olacaksınız.

Android Dashboard (Pano), Android P'ye gelen diğer bir yeni özellik olacak. Özellik Android cihazınızdaki harcadığınız zamanı gösterecek. Android Dashboard'unuzdan mesaj, arama yahut internet için ayrı ayrı ne kadar süre harcadığınızı göreceksiniz.

'Wind Down Time' Android'e gelecek bir başka özellik. Wind Down Time, uyku vaktinizi Google Asistan'a belirtmenize ve telefonunuzu 'rahatsız etmeyin' moduna almanızı sağlar.

Uyumlu Parlaklık özelliği de sizin için ideal parlaklığı sunuyor. Parlaklığı ayarlamak için yapay zekayı kullanan bu özellik, aydınlatma koşullarını ortama göre belirlemenizi sağlayacak.

Kullanıcılara gelecek en iyi ve en önemli özelliklerden birisi de ayrıntılı bildirim özelliği. Google, bildirimlerin daha kullanışlı olmasını istemiş ki böyle bir özellik getirmiş. Bu özellik, uygulamayı açmadan işlerinizi halledebileceğiniz anlamına geliyor. Bunlar dışında Android güncellemesinde batarya ömrünüz çok daha iyileşmiş olacak, çift kamera desteklenecek. Bu özellikler ve daha fazlası için bir Android kullanıcısı olarak ben de sonbaharı iple çekiyorum.