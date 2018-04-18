Android P'de Bluetooth Kulaklıkları Ayrı Ayrı Tanıyabilecek

Google’ın gelecekteki mobil işletim sistemi Android P, Bluetooth kulaklıklar gibi telefon donanımlarının özel ayarlarını her donanım için ayrı ayrı hatırlamaya başlayacak.

Google tarafından geliştirilen Android işletim sistemini bir sonraki ana sürümü olması beklenen Android P yeni bir güncelleme aldı. Geçtiğimiz ay geliştirici sürümüyle ortaya çıkan Android P sonunda yeni güncelleme sayesinde Bluetooth kulaklıklar gibi telefon donanımlarının özel ayarlarını hatırlamaya başlayacak.

Daha önce cihazla kulaklık bağlantısı kesildikten sonra ayarlar fabrika ayarlarına geri yükleniyordu. Ancak yeni güncelleme sonrasında yapılan ses güncellemeleri kaydedilecek ve tekrar tekrar uğraşılmasına gerek kalmayacak.

Ayrıca yeni güncelleme biraz ufak olsa da bununla sınırlı kalmayacak. Android P işletim sistemi kullanan akıllı telefonlara bağlanan tüm cihazlar için ayrı ayrı veri dosyaları oluşturulacak ve özelleştirme ayarları saklanacak. Bunu açıklamamız adına örnek vermek gerekirse, farklı müzik türleri için iki farklı Bluetooth kulaklığı kullandığınızı düşünün. Yüksek sesli ayarlarda bazı kulaklıklar kulak zarı için tehlike oluşturabilir. Bu nedenle her kulaklığın kendine özel ayarlarının olması kullanıcı sağlığını da koruyacaktır.