Android P’de Gelişmiş Arama Engelleme Özelliği Bulunabilir!

Android 9.0 P’nin duyurulmasına az bir zaman kala, yeni işletim sistemi hakkında bilgiler sızdırılıyor.

Çağrı engelleme, özellikle konuşmak istemediğiniz kişilerde hayat kurtarıcı bir durum olabiliyor. Alacaklılardan eski sevgiliye kadar istediğiniz kişileri engelleyip sizi rahatsız etmemelerini sağlamak güzel olmaz mıydı? Android’de bir numarayı engellemek, işletim sisteminin sürümüne göre farklılıklar oluşturabiliyor. Özellikle stok Android sürümünde, arama engelleme özelliğini çalıştırmak için bir menüye belirli bir sayı girmek yeterli olabiliyor. Yine de her Android sürümü için aynı şeyleri söyleyemiyoruz.

Google, kullanıcıların bu konuda yaşadığı sıkıntıları fark etmiş olacak ki Android 9.0 P sürümüyle birlikte çağrı engelleme için yeni özellikler getiriyor. Android 9.0 sürümü ile birlikte çağrı engelleme için şu özelliklerin gelmesi bekleniyor:

Telefon numarası kişi listenizde değilse,

Telefon numarası özel numaraysa,

Telefon numarası ankesörlü telefondansa,

Telefon numarasının herhangi bir kimlik bilgisi yoksa arayan kişiyi engelleyebiliyorsunuz. Bunlardan birini veya tamamını seçip, önüne gelen kişinin sizi aramasını engelleyebilirsiniz.

Android bu özellikleri getiriyor olsa da, tüm bu özellikler operatörünüz tarafından devre dışı bırakılabilir. Ayrıca karşıdaki operatöre göre de değişiklik gösterecek bu sistemin, operatör sorunları yüzünden kolaylıkla suistimal edilebileceği düşünülüyor.

Google’ın yeni işletim sistemi Android 9.0 P’yi bu ayın ortalarına doğru geliştirici sürümü halinde görebiliriz. Yeni işletim sisteminde ne gibi özellikler olacağını çok yakında öğreneceğiz.