Android P'deki Yeni Özellikler iPhone X Çakması mı? (Video)

Google'ın Android P ile birlikte getirdiği yeni jestlerin iPhone X çakması olup olmadığı çok tartışıldı. Fakat bu video, tüm tartışmaları kökünden sonlandıracak.

Bu yılın başlarında Google, Android P için ilk geliştirici sürümünü yayınladığında pek fazla heyecan yaratmayı başaramamıştı. Fakat bu ayın başlarında Google Pixel ve birkaç popüler cihaza Android P betanın sunulması ile birlikte işler tamamen değişti. Pek çok kişiye göre Android P, Android’in şu ana kadarki en büyük güncellemesi olacak.

Android P ile birlikte Google, sanal tuşlarda büyük değiştikliklere gitti. Artık uygulama değiştiriciye ana ekran tuşunu yukarı kaldırarak ulaşacağız. Ayrıca uygulama çekmecesi de yine ana ekran tuşunu daha da yukarı kaydırınca ortaya çıkıyor. Apple hayranlarının ise bu değişikliklere tek bir yanıtı var; Google, Apple’dan çaldı.

Dürüst olmalıyız; Google, yeni uygulama değiştiriciyi ve diğer jestleri oluştururken ilhamı Apple’dan aldı. Fakat Android P’nin jestleri, Apple’ın iPhone X ile birlikte tanıttı jestlerin çok üzerinde bulunuyor. İki işletim sisteminin ne gibi farklılıklar sunduğunu kısaca özetlemek, Google’ın tam anlamıyla çalmadığını, ilham alarak çok daha iyi bir ‘şey’ yaptığını ortaya çıkaracaktır.

Android P ile birlikte ana ekran çubuğunu birazcık yukarıya kaydırdığınızda uygulama değiştiriciye ulaşıyorsunuz. iPhone X’da ise çubuğu ekranın ortasına kadar kaydırıp biraz beklemeniz gerekiyor. Ayrıca Android P’nin uygulama değiştirici ekranında ek olarak durum çubuğu, son kullanılan uygulamalar ve Google arama çubuğu gösterilirken, iPhone X’da yalnızca açık olan uygulamaları görebilirsiniz.

Android P’de bir uygulamayı kapatmak istediğinizde tek yapmanız gereken, uygulama değiştiriciyi açmak ve uygulamayı yukarı kaydırmaktır. iPhone X’da ise uygulama değiştiriciyi açmanız, kapatmak istediğiniz uygulamanın üzerinde parmağınızı basılı tutmanız ve ardından yukarı sürüklemeniz gerekir.

iPhone X’da ana ekran çubuğunu sağa kaydırdığınızda mevcut uygulama ile son kullanılan uygulama arasında geçiş yapabilirsiniz. Aynı işlem Android P’de de geçerli, fakat Android P’de ana ekran tuşunu sağa doğru kaydırdığınızda hemen bırakmazsanız bir kaydırma çubuğu karşınıza çıkar ve tüm açık uygulamalar arasında kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz.

Sonuç olarak Google, Android P’nin sanal tuşlarını oluştururken Apple’ın iPhone X’da ortaya çıkardığı jestlerden ilham aldı. Fakat Google, bu jestleri kopyalamak yerine çok daha işlevsel olacak şekilde geliştirdi ve kullanıcılara sundu. iPhone X ile Android P arasındaki farkları ve benzerlikleri daha iyi anlamak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.