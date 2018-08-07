Android 9 Pie, sahip olduğu özellikler ile şimdiye kadarki en iyi Android deneyimini sunmayı vadediyor. Ancak Google, Android Pie ile yalnızca daha işlevsel bir işletim sistemi sunmuyor; mobil işletim sistemlerinin yapısını da yeniden tasarlıyor.

Google, mobil işletim sisteminin yeni sürümü olan Android 9.0 Pie’ı resmi olarak yayınladı. Google’ın kendi akıllı telefonları olan Pixel modelleri, yeni Android sürümü için güncelleme almaya başladılar. Ayrıca Essential Phone için de Android Pie güncellemesi yayınlanmış durumda. Diğer marka akıllı telefon sahipleri ise Android Pie için üreticilerinin güncelleme yayınlamasını beklemek zorunda kalacak.

Google, Android Pie ile birlikte Android kullanıcı deneyimini geliştirmeyi ve mobil işletim sistemini çok daha sezgisel hale getirmeyi planlıyor. Bu nedenledir ki Android Pie’daki pek çok özellik devrimsel nitelik taşımaktan ziyade mevcut özellikleri iyileştiriyor ya da kullanıcıların halihazırda yapabildikleri işlemleri daha kolay gerçekleştirmesini sağlıyor. İşte Android 9.0 Pie’ı şu ana kadarki en 'akıllı' Android sürümü yapan 10 özellik.

1- HTTPS Varsayılan Oluyor

Başta TLS’siz HTTP olmak üzere güvenli olmayan web sitelerinden uzak durmak istiyorsanız bu web sitelerin kapılarının otomatik olarak kapatılacağını söyleyebiliriz. Virüs taşıyan ya da kuruluşları tarafından güncellenmeyen tüm web siteler engellenecek.

2- Başıboş Casusluk Sona Eriyor

Android Pie, arka planda boş boş çalışan uygulamaların mikrofon ve kameraya olan erişimini engelliyor. Google, bunu nasıl gerçekleştirdiği konusunda sessiz kalmayı tercih ediyor. Casusluk yapmaya çalışan uygulamalar yine olacaktır ancak en azından bir süre güvendeyiz.

3- Metin Büyüteci

Nispeten küçük bir özellik olan metin büyüteci, kullanıcıların seçmek istedikleri metni daha yakından görmesini ve böylece seçimi tam istediği noktada başlatmasını ve bitirmesini sağlıyor. Özellikle küçük ekranlı telefonlarda metin seçmek artık daha kolay olacak.

4- Akıllı Yanıtlar

Pek çok uygulama gelen mesajları kalıp yanıtlar ile yanıtlamamıza imkan tanır. Ancak Android Pie ile birlikte pek çok uygulamadan gelen mesajları bildirim çubuğu üzerinden hazır yanıtlar ile cevaplayabilirsiniz. Üstelik fotoğraf, çıkartma ya da farklı şekilde de mesajları yanıtlamak mümkün.

5- Sinir Ağları API Güncellemesi

Bu özellik pek çok kişinin gözünden kaçmış olsa da Google, Android Pie ile birlikte Neural Networks API’yı 1.1 sürümüne güncelledi. Bu güncelleme, cihazlarımızın makine öğrenimini ciddi şekilde iyileştiriyor ki bu da gelecekte internete bağlanmadan cihazlarımızdaki akıllı eylemleri gerçekleştirebilmemiz için oldukça önemli bir adım.

6- Akıllı Linkify

Google, Linkify API’si ile farklı türde uygulamalardaki ‘bağlantıları’ farklı uygulamalar ile eşleştirebilir. Örneğin; tarihler, takvim uygulaması ile; konumlar, haritalar uygulaması ile bağlanır. Böylece aradığınızı çok daha kolay bir şekilde bulabilirsiniz.

7- Uygulama Eylemleri

Android Pie’ın makine öğrenimine dayanan Uygulama Eylemleri özelliği, bir anlamda sizin hangi uygulamayı kullandığınızı ve içeriklerinizi takip edecek. Böylece arama sonuçlarına size çok daha kişisel sonuçlar sunacak. Bunun iyi bir şey olduğundan emin olmak kolay değil.

8- Dilimler

Google, geliştiricilerden uygulamalara ait bazı bilgileri Google Asistan ve Google Arama Sonuçları’na sunmalarını istiyor. Böylece uygulamalara dair pek çok bilgiye çok daha kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz.

9- Uyarlamalı Pil

Android Pie, makine öğrenimini kullanarak bazı uygulamaların yeteneklerine kısıtlamalar getiriyor ve bazı uygulamaların da tam kapasitede çalışmasına imkan sağlıyor. Böylece pil ömrü, düzenli olarak kullandığınız uygulamalara bağlı kalıyor.

10- Anahtar Güç

Güvenliğin öneminin farkında olan Google, yeni bir KeyStore türü olan StrongBox ile çok daha yüksek güvenlik sunuyor. StrongBox ile cihazlar, donanım seviyesinde güvenlik için yeni API desteğini kullanabiliyorlar. Bu da CPU, RAM ve dahili depolama birimi için daha fazla güvenlik anlamına geliyor.