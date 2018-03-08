Android P Geliştirici Önizlemesi - Tüm Yenilikler Özellikler

Android’in 9. işletim sistemi Android P’nin geliştiricilere özel olan sürümü yayınlandı. Kullanıcı desteği bulunmayan işletim sisteminde gelen yeniliklere göz attık.

Uzun bir süredir Android’in 2018’de çıkaracağı Android 9.0 P işletim sistemini bekliyorduk. Cihazlara pek çok yeni özellikler kazandırması beklenen işletim sisteminin geliştirici sürümü yayınlandı. Son birkaç yıldır Mart ayında Android’in bir sonraki işletim sisteminin geliştirici sürümünü yayınlayan Google, henüz çok erken olmasına rağmen geliştirici önizlemesini aldı.

İlk başta hemen Android 9’a geçmek isteyenler olacaktır. Hatırlatalım, bu güncelleme geliştiriciler için paylaşıldı. Kullanıcılara yönelik değişikliklerin ne yönde olacağı şu anda bilinmese de, şu an yayınlanan işletim sistemi yalnızca temel yapıyı oluşturuyor. Temel yapıda olduğu için bu işletim sistemini ana telefona kurmamanızı öneren şirket, başlangıçta Android 9.0 P’nin memnun etmeyeceğini söyledi.

Yeni işletim sistemi ile birlikte göze çarpan en detaylı özellik, ekranın üst kısmında yer alan çentik desteği oldu. Google bu özellik için “ekran kesme desteği” diyor. MWC 2018’de pek çok telefonun iPhone X’a benzer bir çentikli telefonla duyurulduğunu gördük. Bu çentikli özellik, 2018 ve sonrasında duyurulacak telefonlar için önemli bir konumda yer alacak.

Google çentikli ekran dışında bildirimlere yönelik yeni bir tasarım değişikliği yapmış. Gelen bildirimlere doğrudan yanıt vermek için sohbetin son satırını ekleyen Android 9, bununla birlikte “Akıllı Yanıtlar” sistemini de sunmak istiyor.

Bunlar dışında, Android’in genel verimliliğiyle ilgili olan ya da çeşitli uygulamaları test etmek için geliştirici önizlemesine katılanlar var. Burada pek çok detay var, ancak dikkat çeken detaylar şu şekilde:

Android 9, mikrofon, kamera ve tüm sensörleri kısıtlar. Bir uygulama arka planda ve etkin değilse mikrofonunuza erişemez. Facebook’ta ortaya çıkan her an dinleme sistemi bu noktada son bulabilir.

Arka tarafta iki kamera bulunan akıllı telefonlar için uygulamanın daha ayrıntılı kontrol edilmesini sağlayacak bir çoklu kamera API’si.

Google’ın I/O konferansında kullanıcılara daha fazla detay sunması bekleniyor. Şu anda elinde bir Pixel, Pixel XL, Pixel 2 ve Pixel 2 XL cihazı bulunan insanlar, Android 9.0 P geliştirici önizlemesine ulaşabilirler. Yalnız hatırlatalım; bu sürüm yalnızca geliştiricilere yöneliktir ve günlük tüketici kullanımı için tasarlanmamıştır.