Android P Arabirimini Pixel Dışındaki Cihazlara Yükleme!

Android P geliştirici önizleme sürümü yayınlandı. Eğer yeni Android sürümünü erkenden deneyimlemek isterseniz, bazı çözümler olduğunu bilmenizde fayda var.

Android için sürüm güncellemeleri daima sorun olmuştur. Öyle ki çoğu Android akıllı telefon kullanıcısı telefonunun hangi Android sürümü ile çalıştığını umursamaz, hatta pek çok kişi kullandığı Android sürümünün hangisi olduğunu dahi bilmez. Eğer siz de hangi Android sürümünü kullandığınızı önemsiyorsanız, Google’ın mobil işletim sisteminin son sürümü Android P’yi denemek isteyebilirsiniz.

Öncelikle Google’ın Android P önizleme sürümünü yalnızca kendi Pixel akıllı telefonları için yayınladığını hatırlatalım. Eğer eski ya da yeni Pixel cihazlarından birine sahipseniz, telefonunuz için uygun Android P yükleme dosyasını buradan indirebilirsiniz. Yüklemek kesinlikle kolay değil, fakat kendinizi buna hazır hissediyorsanız buraya tıklayarak Google’ın Android P yükleme talimatlarına ulaşabilirsiniz.

Peki Google Pixel’e sahip olmayanların Android P’yi deneme şansı yok mu? Kısmen de olsa var. Bir Android geliştiricisi, tüm akıllı telefon kullanıcılarının Android P arayüzünü bir miktar da olsa deneyimleyebilmesi için bir Android P başlatıcı yayınladı. Bu başlatıcıyı cihazınıza yükleyerek Android P arayüzüne ulaşabilirsiniz. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi Android P özellikleri, başlatıcı ile birlikte gelmiyor.

Öncelikle buraya tıklayarak Android P başlatıcının APK’sını telefonunuza indirin. İndirdiğiniz APK dosyasını telefonunuza yükleyin. Yükleme işlemi tamamlandığında ana ekran tuşuna basın ve başlatıcı olarak Android P’yi seçin. Eğer Samsung akıllı telefon kullanıyorsanız işlem tamamlandı. Farklı bir marka kullanıyorsanız tekrar ana ekran tuşuna basın ve Android P’yi her zaman başlatıcı olarak ayarlayın. Artık Android P arayüzünün tadını çıkarabilirsiniz.