Android kaynak kodlarında bulunan bir özelliğe göre Android P'de sesli aramaları kayıt etmek yasal olarak mümkün olabilir. Elbette ki bu kayıtlardan karşı tarafın da bilgisi olacak.

Google’ın mobil işletim sistemi olan Android’in son sürümü Android Oreo, olağan yavaşlığı ile Android akıllı telefonlara sunulmaya devam ederken yazılım devi de mobil işletim sisteminin üzerinde çalışmaya devam ediyor. Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) üzerinde keşfedilen yeni bir özellik, Android P’nin çağrı sırasında ses kaydını destekleyebileceğini gösteriyor.

Kodlara göre herhangi bir kişi ile operatör üzerinden sesli görüşme yaptığınızda ekranda bir kayıt tuşu görünecek. Bu tuşa dokunduğunuzda cihaz, telefon görüşmenizi kayıt altına alacak. Kayıt sırasında karşı tarafa her 15 saniyede bir 1400Hz frekanslı bir ses gidecek. Böylece karşı taraf da konuşmanın kayıt edildiğini bilecek ve kayıt, yasalara uygun hale gelmiş olacak.

Sesli görüşmelerin kayıt edilmesi oldukça hassas bir konudur. Bu nedenle görüşme, kayıt özelliği ülkelerin yasalarına ya da operatörlerin kendi kurallarına göre aktif edilebilir ya da devre dışı bırakılabilir. Kodlarda tüm geliştiriciler tarafından kullanılabilecek bir API bulunamadı. Fakat muhtemelen kayıt uygulamaları için kullanılabilecektir.

Görüşme kayıt özelliği geçtiğimiz yıllarda Android işletim sisteminde kendine yer bulsa da Google, bu özelliği geliştiriciler için kısıtlamıştır. Fakat Samsung, Xiaomi, OnePlus gibi bazı akıllı telefon üreticileri ürettikleri bazı cihazlarda geliştiricilerin bu özelliğe erişmesine imkan sağlayarak Play Store’dan indirilen uygulamalar aracılığı ile özelliğin kullanılmasına müsaade etmiştir.