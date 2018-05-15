Hangi Nokia Cihazlar Android P Güncellemesini Alacak?

Android kullanıcılarının, cihazlarının en yeni Android güncellemesini alıp alamayacağı yönünde stresli günleri başlamışken Nokia kullanıcılarına iyi haberler geldi.

HMD Global, hem aylık güvenlik güncellemeleri yayınlama hem de telefonlarına ana Android güncellemelerini getirme konusunda oldukça aktif. Bugün itibarı ile Nokia cihazları için Android P güncellemesi bekleyen kullanıcılar için HMD Global cephesinden güzel haberler geldi.

HMD Global'ın patent bölümünden ve stratejisinden sorumlu yöneticilerinden olan Juho Sarvikas, Twitter üzerinden gelen bir soruya verdiği yanıtla iki farklı Nokia telefona Android P güncellemesi geleceğini doğruladı.

- "Nokia 5 ve Nokia 6, Android P güncellemesi alacak mı?"

- "Evet, alacak."

HMD Global, piyasaya çıkan ve çıkacak bütün telefonlarına 2 sene boyunca ana güncellemeleri sunacağının sözünü vermişti. Geçtiğimiz dönemlerde bu sözünü tutan firma, bu dönemde de sözünü tutacak gibi duruyor.

Yapılan açıklamadan yola çıkacak olursak, Nokia 5 ve Nokia 6 ile birlikte Nokia 3.1 ve Nokia 3 için de bu güncellemelerin geleceği dolaylı yoldan onaylanmış oldu.