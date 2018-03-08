Android P ile birlikte ayarlar sekmesinde tasarım olarak değişik yapıldı. Yeni arayüz çok daha işlevsel gözüküyor.

Android 8.1’in son sürümünde Ayarlar bölümü, beyaz zemin üzerinde tek renkli simgelerden oluşan özellikleri içeriyordu. Bu, çok kötü olmayan ancak işlevsellik açısından aradığınızı bulmanızı zorlaştıran bir tasarımdı. Google, Android P’nin geliştirici sürümünde buna dikkat etmiş gibi duruyor. Ayarlar sayfasını daha renkli hale getiren şirket, tek renkli simgeler yerine her biri farklı renge sahip özellikler sundu.

Bunun dışında pek çok özellik hemen hemen aynı gözüküyor. Ayar seçenekleri sırası, adı, yerleşimi gibi pek çok detayı aynı şekilde bırakan Google, Ayarlar sekmesi için yalnızca görsel güncellemesi yapmış gibi duruyor.

TouchWiz Tasarımı Gelebilir

Samsung’un arayüzü olan TouchWiz’in ayarlar sekmesi renkler birbirine benzer olsa da farklı renklere sahipti. Android P’nin yuvarlak ikonlarıyla örtüşen bir tasarıma sahip TouchWiz’in en önemli özelliği, Ayarlar’ı farklı kategorilere ayırmasıydı. Farklı ikon renkleri ve kategoriye ayırma sistemi sayesinde Samsung TouchWiz’de gezmek, diğer Ayarlar sekmelerine göre daha kolay oluyor.

Android P’de şu anda gördüğümüz özelliklerin pek çoğu işletim sistemi çıkana kadar değişiklik gösterebilir. Yine de Android P’nin Ayarlar sekmesinde doğru bir iş yaptığını düşünüyorum.