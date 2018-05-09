Android P, Android Oreo'nun Sinir Bozucu Özelliğini Gönderdi

Google'ın arka planda gereksiz bir şekilde pil tüketimi yapan uygulamaları ortaya çıkarmak için geliştirdiği 'X Uygulaması Pil Tüketiyor' özelliği başarısız olunca şirket, mobil işletim sisteminin yeni sürümünde bu özelliği tamamen kaldırdı.

Google, Android Oreo ile birlikte bir anlamda uygulamaları fazla pil tüketimlerinden dolayı ‘utandırmak’ için ‘’X Uygulaması Pil Tüketiyor’’ bildirimlerini kullanıma sunmuştu. Böylece bir uygulama hiçbir hizmet vermediği halde arka planda çalıştığında Android, kullanıcıları bu uygulamanın pili tükettiği konusunda uyarmış olacaktı.

Teoride son derece faydalıymış gibi görünen bu özellik, pratikte neredeyse hiçbir işe yaramadı ve yalnızca kullanıcıların sinirini bozdu. Zira amacı arka planda boş boş çalışırken pil tüketen uygulamaları tespit etmek olan özellik, müzik ve podcast uygulamalarının arka planda çalıştığına dair bildirimler göndermeye başladı.

Neyse ki Google, amacına ulaşamayan ‘X Uygulaması Pil Tüketiyor’ bildirimlerinde ısrar etmedi ve beta erişimine açılan Android P’de bu özelliği tamamen kaldırdı. Fakat bu durum, Google’ın pil tüketimini azaltmak için hiçbir şey yapmadığı anlamına gelmiyor. Şirket, en uzun pil ömrünü sunabilmek için yeni özellikleri kullanıma sunuyor.

‘Batarya Koruyucu’ hala duruyor ve şarjınız %5-%75 iken otomatik olarak açılabilir. Ayrıca yeni ‘Uyarlanabilir Batarya’ özelliği telefonu nasıl kullandığınızı ve uygulama kullanımlarınızı göz önünde bulundurarak az kullandığınız uygulamaların batarya kullanımını sınırlar ve pil ömrünüzü uzatır. Ayrıa artık pil ayarları menüsünden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.