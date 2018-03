Android P'nin geliştirici önizleme sürümünün yayınlanması ile birlikte getirdiği özellikler ve yenilikler de bir bir ortaya çıkmaya başladı. İşte Android P'nin getirdiği 14 yeni özellik.

Android Oreo, Android ekosisteminde %1’lik payı yeni geçmiş olmasına rağmen Google, mobil işletim sisteminin yeni sürümü Android P’nin geliştirici önizleme sürümünü yayınladı. Henüz ‘P’nin hangi tatlı olacağını bilmesek de telefonlara hangi özellikleri getireceğini artık biliyoruz.

1- Katlanabilir Telefon ve Çoklu Ekran Desteği

ZTE geçtiğimiz yıl katlanabilir bir akıllı telefon olan Axon M’i tanıtmıştı. Ayrıca Samsung’un da katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı herkesin malumu. Google, üreticilerin işini kolaylaştırmak için Android P ile birlikte katlanabilir telefonlara ve çok ekranlı telefonlara destek sağlıyor.

2- Yeni Geçiş Animasyonları

Akıllı telefonun arayüzünde gezinirken menüler arası animasyonlar kullanımı daha keyifli hale getirmektedir. Google da bunun farkında olmalı ki Android P ile birlikte menülerdeki geçiş animasyonlarını çok daha akıcı ve keyifli bir hale getirdi.

3- Medya Dosyaları için Volume Rocker Kontrolü

Volume Rocker kontrolü Android topluluğunun uzun süredir beklediği bir özellikti ve nihayet Android P ile birlikte varsayılan olarak akıllı telefonlara geliyor.

4- Gece Modu Desteği

Pek çok haber kaynağında Android P’de bir gece modu olduğu yazılsa da bu tam olarak doğru değildir. Google, mobil işletim sistemine dahili olarak bir gece modu getirmiyor. Bunun yerine uygulama geliştiricilerin uygulamalara gece modu eklemesini kolaylaştırıyor.

5- Arka Plan Uygulamalarına Mikrofon Engeli

Google, Android P ile güvenlik konusunda da iyileştirmelere giderek kötü amaçlı yazılımların arka planda çalışırken mikrofonu kullanarak sesleri dinlemesini engelliyor. Yüklenen her uygulamaya benzersiz bir tanımlayıcı olan UID veren Android P, UID ile tanımlı herhangi bir uygulama arka planda çalışmaya başladığında Android Ses Sistemini kullanarak mikrofona erişimini engelliyor.

6- Arka Plan Uygulamalarına Kamera Engeli

UID sayesinde kötü amaçlı yazılımların mikrofona erişimini engelleyen Android P, benzer işlemi kamera için de uyguluyor. Arka planda çalışan herhangi bir uygulama kamera erişimi istediğinde Android boş veri göndererek yazılımın kameraya olan erişimini engelleyecek.

7- Görüşmenin Kayıt Edildiğine Dair Uyarı

Android işletim sistemi hali hazırda zaten sesli görüşmeleri kaydetmeye izin vermektedir. Fakat üreticiler, gizlilik kaygıları ve yasal zorunluluklar nedeni ile ses kayıt özelliğini deaktif etmektedir. Bununla birlikte Android P, görüşme sırasında ses kayıt işlemi başladığında görüşmenin her iki tarafına da her 15 saniyede bir uyarı göndermektedir. Böylece her iki taraf da görüşmenin kaydedildiğini bilmekte ve kayıt yasalara uygun hale gelmektedir.

8- Gizli Sinyal Gücü Verileri

Android işletim sistemi, kullandığınız mobil ağın gücünü desibel-miliwatt (dBm) cinsinden görmenize olanak tanımaktadır. Bu bilgi de sinyaliniz kötüleştiğinde nedenini anlamanıza yardımcı olabilir. Android P ile birlikte operatör markalı Android akıllı telefonlarda bu verilerin görüntülenmesi engellenmiş olacak.

9- Değiştirilebilir LTE Sinyal Çubukları

Android P, operatörlerin LTE sinyal göstergelerini diledikleri gibi değiştirmelerine imkan tanıyor. Üstelik bu değişiklik, maksimum sinyal gücünü göstermek için dBm verilerini bilmeyi gerektirmiyor. Dolayısı ile operatörler sinyal çubuklarında birebir doğru olmayan değerler gösterebilecekler.

10- Alternatif Ekran Görüntüsü Alma Yöntemi

Stok Android yazılımında ekran görüntüsü almak için ses kısma butonu ile güç butonuna aynı anda basmanız gerekir. Günümüzde ekran boyutlarının alıp başını gittiğini düşünürsek bu yöntem kesinlikle pratik değildir. Google, Android P ile cihaz kapatma menüsüne ekran kaydı alma seçeneği ekleyerek kullanıcılara alternatif bir yol sunmuş oluyor.

11- Tüm Uygulamalar için Akıllı Yanıt

Bu tam olarak doğrulanmış bir özellik olmasa da Google’ın Yanıtla uygulamasının tüm uygulamalara destek sunacağı söylentileri dolaşmakta. Makine öğrenimi kullanan bu uygulama, gelen mesajı okuyarak size bazı cevap seçenekleri sunuyor ve siz de metin yazmak yerine bu seçeneklerden birini seçerek gelen mesajı yanıtlayabiliyorsunuz.

12- Telefonunuzu Bir Fare ya da Klavye Olarak Kullanın

Bildiğiniz gibi Samsung, Dex ile akıllı telefonları bir bilgisayara dönüştürmeye izin verirken Huawei, bir kablo aracılığı ile bunu gerçekleştirebiliyor. Fakat Android P’ye dahil edilen Bluetooth HID profili, bunların hiç birine gerek kalmadan Bluetooth aracılığı ile telefonunuzu bir bilgisayara dönüştürmenizi mümkün kılabilir. Şimdilik yalnızca telefonunuzu bir fare ya da klavye olarak kullanmanızı mümkün kılıyor.

13- Gelişmiş Çağrı Engelleme

Mevcut Android sürümlerinde çağrı engelleme işlemleri tek bir numaraya göre yapılabilmekteyken, Android P ile birlikte rehberinizde olmayan numaralar, gizli numaralar, ücretli numaralar ya da arayan kimliği bilgisi bulunmayan numaraları toplu olarak engelleyebilirsiniz. Sorun şu ki, bu özelliğin de aktif olarak kullanılması için operatörler ile sorunlar yaşanabilir. Kısaca operatörler, Android’in sunduğu bu özelliği kullanabilmeniz için aylık abonelik paketleri satabilirler.

14- İris Tarayıcılar için Doğal Destek

Kesin olmamakla birlikte Android P, iris tarayıcılar için doğal bir destek sunabilir. Böylece yalnızca cihaz üreticisi değil, üçüncü taraf uygulamalar da iris tarayıcıyı kullanmak için cihaz sahibinden erişim izni isteyebilir. İris tarayıcı bulunan akıllı telefon sayısı fazla olmasa da bu özellik, son iki yılın Samsung amiral gemisi kullanıcılarını memnun edecektir.