Android P ile Mikrofon ve Kamera Erişimi Kısıtlanıyor

Android P, kullanıcılarını casusluk yapan kötü amaçlı yazılımlara karşı korumak için arka plan uygulamalarının kamera ve mikrofona erişmesine izin vermeyecek.

Android P, boşta bekleyen uygulamaların mikrofon ve kamerayı gizlice kullanmasını engelleyecek. Bu da kötü niyetli uygulamalara ve virüslere karşı fazladan bir önlem olmuş olacak. Kullanıcılarının bilgi güvenliğini ve mahremiyetini korumaya yönelik olarak geliştirilmiş girişim oldukça mantıklı olmuş.

Google yeni mikrofon ve kamera kısıtlama güncellemesini bugün blog yayınında duyurdu. Google bu bağlamda, “Gizliliği daha iyi sağlayabilmek için Android P, kötü niyetli yazılımlara karşı, arka plan uygulamalarının mikrofon, kamera ve tüm boşta olan SensorManager sensörlerine erişimini kısıtlayacak ”dedi.

Android P’nin ilk geliştirici önizlemesi bugün yayınlandı. Ancak Google, bu ilk sürümü kişisel cihazlarınıza yüklemeyi şimdilik önermiyor. Android ise, kullanıcılarına sunduğu son yenilikler ile gönüllere taht kurmaya hazırlanıyor.

Peki sizce Android son hamleleri ile daha fazla kullanıcı kazanabilecek mi? Siz kamera ve mikrofona gelen erişim kısıtlamalarını nasıl buldunuz?